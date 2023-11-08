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Siyaset İP'li Akşener'den Hamas'a çirkin sözler!
Siyaset

İP'li Akşener'den Hamas'a çirkin sözler!

Yeniakit Publisher
2023-11-08 16:51:00 - 2023-11-08 17:17:16

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.

Akşener, ümmetin izzetini küffara karşı ayakta tutan Hamas'ı yine hedef aldı.

Hamas'ın cihadını "terör eylemi" olarak nitelendiren Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Üzülerek görüyorum ki Batı Hamas'ın terör eylemlerini odağına alıp Netenyahu terörünü görmezden gelirken Doğu ise Netenyahu terörünü odağına alıp, sivilleri katledip Netenyahu'ya açık çek veren Hamas'ı görmezden geliyor.

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