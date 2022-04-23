İP'li Akşener iyi biliyormuş! Başörtüsü düşmanı Türenç için rahmet diledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başörtüsüne yönelik nefreti ile hafızalara kazınan Tufan Türenç için rahmet diledi.
Yeniakit.com.tr
28 Şubat'ın medya tetikçilerinden Tufan Türenç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede öldü.
İP'li Meral Akşener, hafızalara başörtüsü düşmanlığı ile kazınan Türenç için rahmet diledi.
'Merhuma Allah'tan rahmet...'
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akşener, şunları yazdı:
Değerli gazeteci ve yazar Tufan Türenç’in vefatını üzüntüyle öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.
Basın camiamızın başı sağ olsun.
Akşener'in Rahmet dilediği Türenç'in bir yazısı!
Hiçbir modern toplum elde ettiği kazanımlarını yitirmeyi kabul edemez. Etmemelidir.
Türkiye Cumhuriyeti 80 yılda büyük özverilerle gerçekleştirdiği ve yaşama geçirdiği devrimlerinden vazgeçemez.
"Arap-bedevi" kültürünü, onun şekillendirdiği yaşamı üzerinden silkip atan, ümmetten millete geçen bir toplum olarak geriye götürülme isteklerine elbetteki karşı koymalıdır.
Türk insanı olmanın yükümlülüğüdür bu...
Türban olayı, modern Türk toplumunu geriye götürmenin ilk adımıdır.