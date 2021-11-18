"İP'in oyu"nu! Meral'in masasında dikkat çeken detay

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Görüşme saat 16.00’da başladı.

İYİ Parti tarafından servis edilen ziyaret fotoğraflarında Meral Akşener’in masasındaki seçimleri tutturamayan araştırma şirketi olarak bilinen ORC firmasına ait anketin de kadraja yerleştirilmesi dikkat çekti.

Masadaki planlı gösterilen anketin rakamları şişirildi! İP yukarı, AK Parti aşağı çekildi

Şehit abisine küfreden Lütfü Türkkan skandalını örtbas etme çabasına girişen İYİ Parti tarafından yaptırıldığı tahmin edilen ORC anketinin rakamları ise merak konusu oldu.

Organize ve planlı bir şekilde anketi gündeme getirmek isteyen İYİ Parti tarafından, Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinde ORC anketini odaklayan bir kare servis edildi.

29 Ekim'de paylaşılan anketteki rakamların İYİ Parti lehine şişirildiği görüldü. ORC'nin yaptığı daha önceki anketlerde, İYİ Parti'nin oy oranları yüzde 3,5, yüzde 6, yüzde 8, yüzde 10 gibi rakamlarla ifade edilirken son yayınlanan anketin, ne kadar yanlı olduğu gözler önüne serildi. Lütfü Türkkan skandalının ardından böyle bir anketin gündem yapılması ise manidar karşılandı.

Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti: Yüzde 31,3

CHP: Yüzde 26,0

İYİ Parti: Yüzde 14,1

MHP: Yüzde 9,8

HDP: Yüzde 8,0

DEVA Partisi: Yüzde 5,1

Peki ORC Araştırma, İYİ Parti'nin oy oranlarını daha önce nasıl vermişti?

Şubat 2021

ORC'nin yayınladığı 2021 yılının Şubat ayındaki anketine göre, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 10,8 olarak gösterildi.

Ağustos 2020

ORC'nin yayınladığı aynı anketlere göre, İYİ Parti'nin oy oranı 2020 yılının Ağustos ayına göre yüzde 8,1 gösterildi.

Mayıs 2020

ORC Araştırma, 2020'nin Mayıs ayında paylaştığı ankette ise İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 6,4 olduğunu belirtti.

Kasım 2019

ORC'nin Kasım 2019 anketinde ise İYİ Parti'nin oyu yüzde 3,5'lerde görülüyordu.