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iPhone'unu kıran MHP'li: O demoydu

Ajan Brunson tartışmalarının alevlendiği ve doların yükseldiği dönemde ABD'li teknoloji devri Apple'a tepki göstermek için iPhone'unu kıran MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "iPhone'u kırmadım. İl başkanım yanımda, basın bunu haber yapsın diyerek, demo bir telefonu kırmıştır" dedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 11:15
iPhone'unu kıran MHP'li: O demoydu

Özellikle AK Parti'nin oy oranıyla ilgili açıklamaları tepki çeken ve partisinin, "Açıklamaları bizi bağlamaz" sözüyle cevap verdiği MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yine gündeme gelecek sözler sarf etti.

"O demoydu"

Ajan Brunson tartışmalarının alevlendiği ve doların yükseldiği dönemde ABD'li teknoloji devri Apple'a tepki göstermek için iPhone'unu kıran MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, konuyla ilgili şunları söyledi: 

"iPhone'u kırmadım. İl başkanım yanımda, basın bunu haber yapsın diyerek, demo bir telefonu kırmıştır, maksat bunun haber olmasıydı. Niyetimiz, maksadımız belliydi."

"Sitemimizi ifade ettik"

O gün Türkiye'ye başlatılan saldırıya karşı Cumhurbaşkanı'na destek vermek istediğini belirten Enginyurt, "Arkasından, doğrudur, Brunson serbest bırakılınca sitemimizi ifade ettik" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:15
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