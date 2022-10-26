İphone'da istenmeyen çağrılara son

Bir çoğumuz, günümüzde yaygın hale gelen yasadışı yollar ile para kazanmaya çalışan vurguncuların ve robot aramaların kurbanı olabiliyoruz.

Günümüzde çokça başımıza gelen olaylardan birisi de, yasadışı yollar ile para kazanmaya çalışan vurguncular ve robot aramalar. Bu duruma son vermek isteyen İphone kullanıcıları çözüm yolları arıyor.

İphone’larda bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları nasıl kapatılır?

Bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları sessize almak için önce telefonunuzun ayarlar kısmına girmeniz gerekiyor. Daha sonra Telefon'a dokunun buradan "Bilinmeyen arayanları sustur" kısmını etkinleştirdiğinizde işlem tamamlanmış oluyor.