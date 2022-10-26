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Teknoloji İphone'da istenmeyen çağrılara son
Teknoloji

İphone'da istenmeyen çağrılara son

İstenmeyen aramalardan gelen çağrılar kullanıcıları mağdur ediyor. Yasadışı ve istenmeyen robot aramalardan gelen çağrılardan mağduriyet yaşayan kullanıcılar çeşitli çözüm yolları arıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 17:51:00 -
İphone'da istenmeyen çağrılara son

Bir çoğumuz, günümüzde yaygın hale gelen yasadışı yollar ile para kazanmaya çalışan vurguncuların ve robot aramaların kurbanı olabiliyoruz.

Günümüzde çokça başımıza gelen olaylardan birisi de, yasadışı yollar ile para kazanmaya çalışan vurguncular ve robot aramalar. Bu duruma son vermek isteyen İphone kullanıcıları çözüm yolları arıyor.

İphone’larda bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları nasıl kapatılır?

Bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları sessize almak için önce telefonunuzun ayarlar kısmına girmeniz gerekiyor. Daha sonra Telefon'a dokunun buradan "Bilinmeyen arayanları sustur" kısmını etkinleştirdiğinizde işlem tamamlanmış oluyor.

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