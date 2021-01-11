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Teknoloji iPhone SE 3 tanıtımı ne zaman yapılacak?
Teknoloji

iPhone SE 3 tanıtımı ne zaman yapılacak?

iPhone SE 3 tanıtımı ne zaman yapılacak? Apple, geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde iPhone SE 2 modelini çıkarmıştı. Uygun fiyatlı bu model iyi şekilde satış yapmıştı. Apple’ın üçüncü nesil iPhone SE akıllı telefonunu piyasaya sürmeyi planladığına dair iddialar da ortaya çıktı. Peki, iPhone SE 3 tanıtımı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 23:15:00 -
iPhone SE 3 tanıtımı ne zaman yapılacak?

Apple'ın uygun fiyatlı iPhone modeli olan iPhone SE 3 için sızıntılar gelmeye devam ediyor.

Apple, geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde iPhone SE 2 modelini çıkarmıştı. Uygun fiyatlı bu model iyi şekilde satış yapmıştı. Apple’ın 2021 yılının Nisan ayında yeni nesil AirPods Pro ve 3. nesil iPhone SE’yi piyasaya süreceğine dair söylentiler var.

Apple’ın üçüncü nesil iPhone SE akıllı telefonunu piyasaya sürmeyi planladığına dair iddialar bulunuyor. Bazıları, 3. nesil iPhone SE’nin 5.5 inç veya 6.1 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olabileceğini belirtiyor. Fakat bazı raporlarda yine 4.7 inçlik ekranın kullanılacağı ifade ediliyor.

iPhone 12 mini ile küçük boyutta telefon üreten Apple’ın, 5.5 inç ekran boyutunu benimseyeceği tahmin ediliyor. Bunun nedeni olarak aynı segmentte iki telefon satışları olumsuz bir şekilde etkileneceği yönünde olacağıdır.

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