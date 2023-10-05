iPhone sahipleri aman dikkat, kötü sürpriz olabilir: Bunu çözmek için şirket aracı oldu bu duyuruyu yaptı! Hemen akın başladı!

Apple iPhone için iOS 17.0.3 güncellemesini yayınladı. iOS 17.0.2'nin kullanıma sunulmasından bir hafta sonra gelen yazılımla ilgili en çok merak edilen konu ise özellikle iPhone 15 Pro modellerini etkilediği söylenen aşırı ısınma sorununu çözüp çözmüyor olduğu.

iPhone sahipleri dikkat! Apple iOS 17.0.3'ü yayınladı... Aşırı ısınma sorununu çözüyor mu?

iPhone sahiplerine iOS 17.0.3 müjdesi geldi. Apple, iPhone için iOS 17.0.3 güncellemesini indirmeye sundu.

iOS 17.0.3, AŞIRI ISINMA SORUNUNU ÇÖZÜYOR MU?

Yeni iPhone 15 modellerinin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra, kullanıcılar iPhone 15 Pro ve Pro Max'in çok ısındığından ve hatta bazı durumlarda ısı sorunları nedeniyle kapandığından şikayet etmeye başlamışlardı. Özellikle iPhone 15 sahipleri iOS 17.0.3 güncellemesinin iPhone 15 aşırı ısınma sorununu çözüp çözmediğini merak etti.

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MacRumors'un haberine göre, iOS 17.0.3, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'teki aşırı ısınma sorununu gideriyor.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, iOS 17.0.3'ün güncelleme notunda da “Bu güncelleme önemli hata düzeltmeleri, güvenlik güncellemeleri sunar ve iPhone’un beklenenden daha sıcak çalışmasına neden olan bir sorunu çözer” açıklaması yer alıyor.

iOS 17.0.3 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

iOS 17.0.3 güncellemesi, güncellemeyi almaya uygun cihazlarda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek indirilebiliyor.