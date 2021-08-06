İphone kullananlar dikkat! Artık fotoğraflarınızı kontrol edecek

Apple, çocuk istismarına karşı yeni bir adım atıyor. Gizlilik odaklı şirket iCloud'a eklenecek fotoğrafları veri tabanına kaydedilmiş çocuk istismarı görselleriyle karşılaştırılacak. Apple gerekli gördüğü takdirde polise haber verecek.

NTV'nin haberine göre, teknoloji devi Apple gizliliğe verdiği önemle biliniyor. Hatta bir dönem Apple, FBI'ın iPhone açma talebini bile kesin bir dille geri çevirmişti.

iCloud'a yüklenen fotoğraflar incelenecek

Ancak şirket çocuk istismarı nedeniyle ABD'de yeni bir uygulamaya gidiyor. Apple iCloud Fotoğraflar'a yüklenen görselleri otomatik olarak tarayacak.

Bu görseller çocuk istismarı materyali arşivindeki görsellerle karşılaştırılacak. Eğer bir eşleşme sağlanırsa fotoğraf bir insan tarafından incelenecek ve gerekli görüldüğü takdirde polise haber verilecek.

Apple'ın çocuk istismarına karşı attığı bu adım yine de gizlilik tartışmalarına neden oldu. Uzmanlar gelecekte benzer teknolojinin çocuk istismarı görsellerini aşacak şekilde kullanılabileceği uyarısında bulundu. Ancak Apple iOS ve iPadOS'un yeni sürümleriyle birlikte bu uygulamaya geçileceğini duyurdu.

Şirket açıklamasında kriptografideki yeni gelişmelerin kullanıcının gizliliğini korurken incelemeye izin verdiğine dikkat çekti.

Görsellerin nümerik kodlara dönüştürüleceği ve bunların veri tabanındaki görsellerle karşılaştırılacağı belirtildi. Yani Apple bir nevi fotoğraflarınızı görmeden onları analiz etmeye çalışacak.

Apple sistemdeki hata payını trilyonda bir olarak açıkladı.