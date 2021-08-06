  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
PKK'dan kaçan terörist TSK'nın ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
Joe Biden'dan elektrikli araç hamlesi! İmzaladı
CNN aşı olmayan çalışanlarını işten çıkardı
Çadır kentte yangın! Mahalle yok oldu
Teknoloji İphone kullananlar dikkat! Artık fotoğraflarınızı kontrol edecek
Teknoloji

İphone kullananlar dikkat! Artık fotoğraflarınızı kontrol edecek

Apple çocuk istismarını önleme amacıyla geliştirdiği yeni uygulamasını tanıttı. Apple iCloud Fotoğraflar'a yüklenen görselleri otomatik olarak tarayacak. Bu görseller çocuk istismarı materyali arşivi ile eşleşme sağlarsa fotoğraf bir insan tarafından incelenecek ve gerekli görüldüğü takdirde polise haber verilecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 11:32:00 -
İphone kullananlar dikkat! Artık fotoğraflarınızı kontrol edecek

Apple, çocuk istismarına karşı yeni bir adım atıyor. Gizlilik odaklı şirket iCloud'a eklenecek fotoğrafları veri tabanına kaydedilmiş çocuk istismarı görselleriyle karşılaştırılacak. Apple gerekli gördüğü takdirde polise haber verecek.

NTV'nin haberine göre, teknoloji devi Apple gizliliğe verdiği önemle biliniyor. Hatta bir dönem Apple, FBI'ın iPhone açma talebini bile kesin bir dille geri çevirmişti.

iCloud'a yüklenen fotoğraflar incelenecek

Ancak şirket çocuk istismarı nedeniyle ABD'de yeni bir uygulamaya gidiyor. Apple iCloud Fotoğraflar'a yüklenen görselleri otomatik olarak tarayacak.

Bu görseller çocuk istismarı materyali arşivindeki görsellerle karşılaştırılacak. Eğer bir eşleşme sağlanırsa fotoğraf bir insan tarafından incelenecek ve gerekli görüldüğü takdirde polise haber verilecek.

Apple'ın çocuk istismarına karşı attığı bu adım yine de gizlilik tartışmalarına neden oldu. Uzmanlar gelecekte benzer teknolojinin çocuk istismarı görsellerini aşacak şekilde kullanılabileceği uyarısında bulundu. Ancak Apple iOS ve iPadOS'un yeni sürümleriyle birlikte bu uygulamaya geçileceğini duyurdu.

Şirket açıklamasında kriptografideki yeni gelişmelerin kullanıcının gizliliğini korurken incelemeye izin verdiğine dikkat çekti.

Görsellerin nümerik kodlara dönüştürüleceği ve bunların veri tabanındaki görsellerle karşılaştırılacağı belirtildi. Yani Apple bir nevi fotoğraflarınızı görmeden onları analiz etmeye çalışacak.

Apple sistemdeki hata payını trilyonda bir olarak açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay