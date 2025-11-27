iPhone 17 etkisi: Apple, 14 yıl sonra Samsung’u tahtından indiriyor!

Küresel akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirecek dikkat çekici bir rapor yayımlandı. Counterpoint Research’ün son değerlendirmesine göre Apple, 2025 yılı itibarıyla 14 yıl sonra ilk kez Samsung’un önüne geçerek en fazla sevkiyat yapan üretici konumuna yükseliyor.

Araştırma kuruluşunun verilerine göre Apple’ın bu yıl yaklaşık 243 milyon adet iPhone sevkiyatı gerçekleştirmesi bekleniyor. Güney Kore merkezli Samsung’un ise 235 milyon adet civarında kalacağı öngörülüyor. Böylece Apple’ın pazar payı %19,4 seviyesine çıkarken Samsung’un %18,7 bandında kalacağı belirtiliyor.

Şirketlerin sevkiyat rakamları doğrudan satış anlamına gelmese de, sektörün talep beklentilerini ve üretim stratejilerini yansıtması bakımından kritik önem taşıyor.

Counterpoint, Apple’daki bu yükselişte Eylül ayında piyasaya çıkan iPhone 17 serisinin belirleyici olduğuna dikkat çekiyor.

ABD’de iPhone Air’in de dahil olduğu yeni serinin, lansmandan sonraki ilk dört haftada iPhone 16 ailesine kıyasla (16e hariç) %12 daha yüksek satışa ulaştığı ifade edildi.

Apple açısından stratejik öneme sahip Çin pazarında da tablo değişmiş durumda. Rapora göre iPhone 17 serisi, ilk dört haftalık dönemde selefine göre %18 daha yüksek satış hacmine ulaştı.