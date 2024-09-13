iPhone 16 Serisi, Yeni Apple Watch ve AirPods modelleri, Hepsiburada’da Ön Siparişte!

Apple’ın heyecanla beklenen yeni ürünleri, iPhone 16 serisinin yanı sıra Apple Watch ve AirPods serisi, Hepsiburada üzerinden ön siparişe açılıyor. Apple’ın 9 Eylül’de ABD, Kaliforniya’daki Apple Park'ta gerçekleştirdiği lansmanın ardından, tüm dünyada merakla beklenen yeni telefonları, 13 Eylül Cuma günü saat 15:00’dan itibaren Hepsiburada müşterilerine özel ön sipariş fırsatıyla satışta olacak. Teslimatlar ise 20 Eylül itibarıyla HepsiJET hızı ve ayrıcalığı ile Türkiye’nin 81 iline ulaştırılacak.





“Eskiyi Kapında Yenile” Kampanyası ile iPhone 16 Sahip Olma Fırsatı!

Hepsiburada’nın “Eskiyi Kapında Yenile” kampanyası, eski telefonlarını yeni iPhone 16 serisi ile değiştirmek isteyen kullanıcılar için mükemmel bir fırsat sunuyor. Hepsiburada müşterileri, bu kampanya kapsamında eski cihazlarını kapıda teslim ederek anında iPhone 16’ya en iyi fiyat garantisiyle sahip olabilecekler.

Apple’ın Yeni Ürünleri Hepsiburada’da

Hepsiburada, Apple'ın yeni ürün yelpazesini kullanıcıların beğenisine sunuyor. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2, ve AirPods 4, Hepsiburada güvencesiyle teknoloji severlerle buluşuyor.

iPhone 16 serisi, 13 Eylül Cuma günü saat 15:00 itibarıyla ön siparişe açılacak ve siparişler 20 Eylül’den itibaren teslim edilmeye başlanacak. Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 ve AirPods 4 ise 20 Eylül’de ön siparişe açılacak, 27 Eylül’de teslim edilmeye başlanacak.

Teknoloji dünyasında yenilikçi özellikleriyle öne çıkan bu ürünler, Hepsiburada’da kullanıcıları bekliyor.