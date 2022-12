iPhone 15 için çarpıcı iddia! Dikkat çeken plan: Pil ömrü...

Apple'ın iPhone 15'i eylül ayına kadar görücüye çıkarmayacağını düşünsek de bu, iPhone 15 üzerinde çalışmadığı anlamına gelmiyor. Teknoloji devinin şu sıralar iPhone 15 için kolları sıvadığı düşünülüyor. iPhone 15'in özellikleri, iPhone 15'in fiyatı ve iPhone 15'in tasarımına dair gelen sızıntıların hızı da artmış durumda. Hal böyle olunca yeni iPhone için birçok iddia da ortaya atılıyor. Bunlardan sonuncusu oldukça dikkat çekti.

iPHONE 15'İN ODAK NOKTASI PİL Mİ OLACAK? DİKKAT ÇEKEN İDDİA!

9to5Mac'in aktardığı o iddiaya göre; iPhone 15'te kullanılması beklenen A17 çipi (veya A17 Bionic), işlem gücünden çok pil ömrü iyileştirmelerine odaklanabilir.

Çoğu iPhone kullanıcısı, telefonunun pilinin daha uzun saatler dayanmasını istiyor. Eğer bu iddia doğruysa iPhone 15 daha iyi bir batarya performansı sunabilir. Kullanıcılar da bunu memnuniyetle karşılayabilir.

iPhone'da en çok tercih edilen özellik;

iPhone'umu Bul, ya da bilinen yaygın adlarıyla Find My iPad, Find My iPod veya Find My Mac, Apple tarafından sağlanan ve iOS cihazlarının ve Mac bilgisayarların uzaktan konum takibi yapılmasına izin veren bir uygulama ve hizmet. 'iPhone’umu Bul' hayat kurtarıyor. En son haberde: Geçirdiği kaza sonrası 60 metrelik uçuruma yuvarlanan kadın 'iPhone’umu Bul' uygulaması sayesinde hayatta kaldığı bildirildi.

iPhone, iPad veya iPod touch'ınız için Bul'u açma

Ayarlar uygulamasını açın. Adınıza, ardından Bul'a dokunun. Arkadaşlarınızın ve ailenizin o anda nerede olduğunuzu bilmelerini istiyorsanız Konumumu Paylaş'ı açın.