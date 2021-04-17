iPhone 13 ne çıkacak? iPhone 13 ne kadar olur?

Apple’ın iPhone 12 ailesini tanıtmasının ardından bir sonraki seri için birçok söylenti ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de iPhone 13 için fiyat tahminleri oldu. iPhone 13 fiyat tahminleri şu şekilde;

iPhone 13 mini; 699 dolar

iPhone 13; 799 dolar

iPhone 13 Pro; 999 dolar

iPhone 13 Pro Max; 1099 dolar

iPhone 13 ne zaman çıkacak?

iPhone 13 cihazı için çıkış tarihinin eylül ayı olabileceği tahmin ediliyor.Çünkü geçen yıl Eylül ayında tanıtılması planlanan iPhone 12 ailesi, salgın nedeniyle tanıtımı ekim ayında yapılmıştı. Bu yıl ertelenme söz konusu olup olmayacağı merak edilirken salgın önlemleri daha da gevşetildiği için ertelenme olmayacağı yönünde açıklamalar bulunuyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.