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Teknoloji iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları açıklandı
Teknoloji

iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları açıklandı

Apple, geçtiğimiz ay tanıtımını gerçekleştirdiği iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı. Serinin en ucuz telefonu, 9.999 TL ile iPhone 12 Mini oldu. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-21 00:08:00 -
iPhone 12 serisinin Türkiye fiyatları açıklandı

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği bir etkinlikte iPhone 12 serisini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Ancak yeni iPhone 12 modellerinin fiyatları bir süredir merak ediliyordu. Şirket iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerini kapsayan iPhone 12 ailesinin Türkiye fiyatlarını nihayet açıkladı.

Serinin en ucuz telefonu, 9.999 TL ile iPhone 12 Mini oldu. iPhone 12 Mini'nin satış fiyatları 64 GB için 9.999 TL, 128 GB sunan versiyonu için 10.499 TL, 256 GB sunan versiyonu için 11.499 TL olarak belirlendi.

En pahalı iPhone 12 modeli ise iPhone 12 Pro Max oldu. iPhone 12 Pro Max'in 512 GB sunan versiyonu için satış fiyatı 19.999 TL olarak belirlendi.

İşte iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatları

iPhone 12 Mini

64 GB - 9.999 TL
128 GB - 10.499 TL
256 GB - 11.499 TL

iPhone 12

64 GB – 10.999 TL
128 GB – 11.499 TL
256 GB – 12.499 TL

iPhone 12 Pro

128 GB – 14.999 TL
256 GB – 15.999 TL
512 GB – 17.999 TL

iPhone 12 Pro Max

128 GB – 16.999 TL
256 GB – 17.999 TL
512 GB – 19.999 TL

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