Apple'ın fiyatlarını henüz resmi olarak açıklamadığı yeni iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatları sızdırıldı. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan iPhone 12 ailesinin, iPhone 11 modellerine kıyasla daha yüksek fiyatlarla geleceği iddia edildi.

Ortaya atılan iddialara göre, iPhone 12'nin en düşük fiyatı 10.999 TL; iPhone 12 Mini'nin en düşük fiyatı 9.999 TL, iPhone 12 Pro'nun en düşük fiyatı ise 16.999 TL olarak belirlendi.

İşte iPhone 12 modellerinin sızdırılan fiyatları

- iPhone 12 Mini 64 GB - 9.999 TL

- iPhone 12 Mini 128 GB - 10.499 TL

- iPhone 12 Mini 256 GB - 11.499 TL

- iPhone 12 64 GB - 10.999 TL

- iPhone 12 128 GB - 11.499 TL

- iPhone 12 256 GB - 12.499 TL

- iPhone 12 Pro 128 GB - 14.999 TL

- iPhone 12 Pro 256 GB - 15.999 TL

- iPhone 12 Pro 512 GB - 17.999 TL

- iPhone 12 Pro Max 128 GB - 16.999 TL

- iPhone 12 Pro Max 256 GB - 17.999 TL

- iPhone 12 Pro Max 512 GB - 19.999 TL

Ancak Apple, yeni iPhone 12 modellerinin fiyatına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ten oluşan iPhone 12 ailesinin önümüzdeki günlerde Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.