iPhone 12 modelleri Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte fiyatları
Geçtiğimiz günlerde yeni iPhone 12 ailesinin Türkiye fiyatlarını açıklayan Apple, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu Türkiye'de ön siparişe açtı. İşte detaylar.
Apple, geçtiğimiz günlerde yeni iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatlarını açıklamıştı. Şirket, şimdi de iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu Türkiye'de ön siparişe açtı.
Ön siparişle satın alınan akıllı telefonlar 4 Aralık'ta gönderilmeye başlayacak.
Serinin diğer akıllı telefonları iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max ise koronavirüs pandemisi kaynaklı oluşan tedarik sorunu nedeniyle daha ileri bir tarihte satışa sunulacak.Apple, her iki telefonu da 2021'in başlarında ön siparişe açmayı planlıyor.
İşte Türkiye'de ön siparişe açılan iPhone 12 modellerinin fiyatları
- iPhone 12 64 GB - 10.999 TL
- iPhone 12 128 GB - 11.499 TL
- iPhone 12 256 GB - 12.499 TL
- iPhone 12 Pro 128 GB - 14.999 TL
- iPhone 12 Pro 256 GB - 15.999 TL
- iPhone 12 Pro 512 GB - 17.999 TL