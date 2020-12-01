iPhone 12 DxOMark testine girdi! İşte sonuç

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde yeni iPhone 12 ailesinin Türkiye fiyatlarını açıklamıştı. Çift kamerayla gelen iPhone 12, şimdi de DxOMark test ekibine konuk oldu. Birçok açıdan değerlendirilen cihaz, sonuçlara göre iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in gerisinde kaldı.

DxOMark, iPhone 12'ye fotoğraf yetenekleri ile 132 puan, video yetenekleri ile 112 puan verdi. Telefon, genel anlamda ise 122 puan aldı.

Bu sonuçlarla birlikte iPhone 12, DxOMark'ın en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar listesinde 13. sırada yer aldı. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in gerisinde kalan telefon, Huawei, Xiaomi, Samsung ve Oppo gibi firmaların Android işletim sistemine sahip amiral gemilerini de geçemedi.