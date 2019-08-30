iPhone 11’in tanıtım tarihi belli oldu

Apple'ın çok yakında tanıtacağı yeni iPhone serisi ile ilgili bazı özellikler yavaş yavaş belli olurken, özellikle telefonlarda bulunan arka kamera tasarımları oldukça yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Telefonlarla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ederken iPhone 11 serisinin tanıtılacağı tarih kesinleşmiş oldu.

Geçtiğimiz günlerde iOS 13’ün son beta sürümünü yayınlayan Apple, sisteme çok küçük bir detay gizlemiş ve takvim uygulamasını 10 Eylül Salı olarak ayarlamıştı. Bu da iPhone11'in o tarihte tanıtılacağı iddialarına neden olmuştu.

Apple, iPhone 11'in tanıtım etkinliği için ABD medyasına yukarıdaki gibi bir davetiye göndermeye başladı. Yeni iPhone tanıtım etkinliği, 10 Eylül 2019 tarihinde Cupertino'da bulunan Appe Park'taki Steve Jobs salonunda gerçekleşecek.

Saat 20:00'da başlayacak

Yerel saat ile sabah 10:00'da başlayacak olan Apple tanıtım etkinliği, Türkiye saati ile 20:00'da gerçekleşecek.