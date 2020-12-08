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Teknoloji iPhone 11 DxOMark testine girdi! İşte sonuç
Teknoloji

iPhone 11 DxOMark testine girdi! İşte sonuç

Daha önce de DxOMark test ekibine konuk olan iPhone 11, kamera açısından yeniden teste tabii tutuldu. Cihaz, bu testten daha yüksek bir puan almayı başardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 01:29:00 -
iPhone 11 DxOMark testine girdi! İşte sonuç

Dijital kamera sistemleri ve akıllı telefon kameralarıyla ilgili profesyonel testleriyle tanınan DxOMark, iPhone 11'i yeniden teste tabii tuttu. Daha önce de DxOMark test ekibine konuk olan iPhone 11, bu testten daha yüksek bir puanla ayrıldı.

DxOMark, iPhone 11'i yeni test protokollerine göre kamera performansı açısından yeniden değerlendirdi.

Ocak ayında yapılan DxOMark kamera testinden 109 puan alarak iPhone XS Max ve iPhone XR modellerini geride bırakmayı başaran iPhone 11, yeni değerlendirmede puanını 109'dan 119'a çıkardı.

Böylece iPhone 11, Samsung Galaxy S20+, OnePlus 8 Pro gibi 2020 yılının amiral gemisi akıllı telefonlarını kamera anlamında geride bırakmayı başardı.

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