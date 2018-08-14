İpekyolunda iki tır kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi yaralandı

İpek yolu 20 kilometrede tek şeride düşen yolda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 33 CDU 01 ile 47 PL 895 plakalı tırlar çarpıştı. Kazada iki tır sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları tedavi edilmek üzere Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu tırların yoldan çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.