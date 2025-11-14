  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel İpekyolu’nda 8 öğrenci hafızlık belgesini aldı
Aktüel

İpekyolu’nda 8 öğrenci hafızlık belgesini aldı

Yeniakit Publisher
Amine Karahasanoğlu Giriş Tarihi:
İpekyolu’nda 8 öğrenci hafızlık belgesini aldı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yürüttüğü hafızlık programını tamamlayan 8 öğrenci için İpekyolu’nda belge töreni düzenlendi.

Yeni Nurşin Camii’nin altındaki Hacı Murat Değer Erkek Öğrenci Kur’an Kursu’nda eğitimlerini bitiren öğrenciler, cuma namazının ardından düzenlenen programda belgelerini emekli Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas’tan aldı. Arvas, törende yaptığı konuşmada öğrencileri tebrik ederek, ailelere, eğitimcilere ve kursa destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu da 2013’te açılan yatılı Kur’an kursunda bu yıl önemli bir sonuca ulaşıldığını söyledi. Tavlaşoğlu, kursta eğitim gören 50 öğrenciden sekizinin hafızlık sürecini başarıyla tamamladığını dile getirdi. Öğrencilerin örgün eğitimle hafızlığı aynı dönemde sürdürdüğüne dikkat çeken Tavlaşoğlu, "Hem ortaokul hem de hafızlık eğitimini birlikte yürütmek kolay değil. Buna rağmen öğrencilerimizin gösterdiği başarı bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Kurs bünyesinde yürütülen hafızlık eğitimi cami cemaatinin de takdirini toplarken, belge alan öğrencilerin tören sırasındaki mutluluğu dikkat çekti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu
Gündem

Bu karara Siyonistler bozulacak! Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yasağı meclise sundu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ana muhalefet partisi AKEL, üçüncü ülke vatandaşlarının mülk satın alımlarını sınırlandıran ve alımların takib..
Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı
Gündem

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı

Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı. Ayrıntıları terör örgütlerinin ve mafyanın korkulu rüyası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu...
Fenerbahçeli futbolculara 4 yıla kadar hapis talebi!
Spor

Fenerbahçeli futbolculara 4 yıla kadar hapis talebi!

19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan olaylı Galatasaray ile Fenerbahçe derbine ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı; Jayden Oosterwol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23