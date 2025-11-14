İpekyolu’nda 8 öğrenci hafızlık belgesini aldı

Yeni Nurşin Camii’nin altındaki Hacı Murat Değer Erkek Öğrenci Kur’an Kursu’nda eğitimlerini bitiren öğrenciler, cuma namazının ardından düzenlenen programda belgelerini emekli Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas’tan aldı. Arvas, törende yaptığı konuşmada öğrencileri tebrik ederek, ailelere, eğitimcilere ve kursa destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu da 2013’te açılan yatılı Kur’an kursunda bu yıl önemli bir sonuca ulaşıldığını söyledi. Tavlaşoğlu, kursta eğitim gören 50 öğrenciden sekizinin hafızlık sürecini başarıyla tamamladığını dile getirdi. Öğrencilerin örgün eğitimle hafızlığı aynı dönemde sürdürdüğüne dikkat çeken Tavlaşoğlu, "Hem ortaokul hem de hafızlık eğitimini birlikte yürütmek kolay değil. Buna rağmen öğrencilerimizin gösterdiği başarı bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.

Kurs bünyesinde yürütülen hafızlık eğitimi cami cemaatinin de takdirini toplarken, belge alan öğrencilerin tören sırasındaki mutluluğu dikkat çekti.