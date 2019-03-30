0553 313 94 23

İpekyolu yerel seçim sonuçları 2019 | Van ipekyolu belediye seçim sonuçları oy oranları

Van İpekloyu İlçesi seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. Tüm yurtta olduğu gibi Van İpekyolu’ndaki seçmenler de sandık başına gidecek. 31 Mart 2019 İpekyolu yerel seçim sonuçlarına göre İpekyolu’nda kim kazandı? 2019 yerel seçim partilerin Van İpekyolu oy oranları, 31 Mart 2019 Van geneli yerel seçim sonuçları. Van İpekyolu’nda 31 Mart seçim sonuçları merak ediliyor. 31 Mart Van seçim sonuçları, Millet İttifakı Cumhur İttifakı oy oranı, HDP oy oranı ile diğer partilerin aldığı oylar son dakika seçim gelişmeleri seçim 2019 sayfamızda.

30 Mart 2019 Cumartesi 17:20
İpekyolu yerel seçim sonuçları 2019 | Van ipekyolu belediye seçim sonuçları oy oranları

Van İpekloyu İlçesi seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. Tüm yurtta olduğu gibi Van İpekyolu’ndaki seçmenler de sandık başına gidecek. 31 Mart 2019 İpekyolu yerel seçim sonuçlarına göre İpekyolu’nda kim kazandı? 2019 yerel seçim partilerin Van İpekyolu oy oranları, 31 Mart 2019 Van geneli yerel seçim sonuçları. Van İpekyolu’nda 31 Mart seçim sonuçları merak ediliyor. 31 Mart Van seçim sonuçları, Millet İttifakı Cumhur İttifakı oy oranı, HDP oy oranı ile diğer partilerin aldığı oylar son dakika seçim gelişmeleri seçim 2019 sayfamızda. 

İpekyolu seçim sonuçları YSK 31 Mart 2019 yerel seçim sandık sonuçlarına göre partilerin aldıkları oy oranları. Van’da AK Parti'li Necdet Takva (Cumhur İttifakı), CHP’li Nurettin Beyaz (Millet İttifakı) ile partilerinin aday gösterdiği HDP'li Bedia Özgökçe Ertan, Saadet Partisi Fethullah Erbaş Van büyükşehir belediye başkanlığı için yarışacak. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti Van oy oranları anlık olarak haberimizde yer alacak. İşte 31 Mart akşamı ilk Van İpekyolu sonuçları...

AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'nı kurarak yarışacağı 2019 yerel seçim sonuçları merakla takip ediliyor. İpekyolu seçim sonuçları da son dakika haberleriyle yeniakit.com.tr seçim 2019 özel sayfasında. Van İpekyolu’nda partiler ittifak kurarak aday çıkardı. AK Parti ve MHP (Cumhur İttifakı) AK Parti İpekyolu belediye başkan adayı Muhsin Aydın ismiyle seçime girerken HDP İpekyolu belediye başkan adayı Azim Yacan ile seçimde zaferi kovalayacak. İpekyolu’nda AK Parti, HDP, MHP, CHP, İYİ Parti yerel seçim sonuçları ve oy oranları ne? 31 Mart İpekyolu yerel seçim sonuçları an be an haberimizde.

VAN İPEKYOLU SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Van’da oy kullanma saatleri

2019 Van oy kullanma saatlerini haberimizde bulabilir YSK'nın konu hakkındaki açıklamasının detaylarını öğrenebilirsiniz. Van seçim sonuçlarını da haberimizdeki linke tıklayarak takip edebilirsiniz. 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye genelinde 58 milyon seçmen oy kullanacak. Van'da ise 653,678 seçmen belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu güneşin doğma ve batma saatlerini göre illerin oy kullanma saatlerini açıkladı. Van oy kullanma saatleri 07:00’da başlayıp 16:00’da sona erdi.

AK Parti Van belediye başkan adayları 

Van Büyükşehir Belediyesi: Necdet Takva (Cumhur İttifakı)

Bahçesaray : Meki Arvas (Cumhur İttifakı)

Başkale: İsmail Ayaz (Cumhur İttifakı)

Çaldıran: Şefik Ensari (Cumhur İttifakı)

Çatak: Abdurrahman Şeylan (Cumhur İttifakı)

Edremit: İsmail Say (Cumhur İttifakı)

Erciş: Abdulmenaf Turan (Cumhur İttifakı)

Gevaş: Murat Sezer (Cumhur İttifakı)

Gürpınar: Hayrullah Tanış (Cumhur İttifakı)

İpekyolu: Muhsin Aydın (Cumhur İttifakı)

Muradiye: Kemal Polat (Cumhur İttifakı)

Özalp: Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları (Cumhur İttifakı)

Saray: Kemalettin Araci (Cumhur İttifakı)

Tuşba: Salih Akman (Cumhur İttifakı)

CHPVan belediye başkan adayları 

Van Büyükşehir Belediyesi: Nurettin Beyaz

Bahçesaray: Hasan Rahmi Kızıl

Başkale: İbrahim Teyfun

Çaldıran: Muhammed Aladağ

Çatak: Abdulcelil Temel

Edremit: İdris Takva

Erciş: Ekrem Uçak

Gevaş: Musa Baran

Gürpınar: Selim Karakuş

İpekyolu: Sinan Solmaz

Muradiye: Yavuz Demir

Özalp: Oktay Sağlam

Saray: Şaban Günbaş

Tuşba: İzzet Kartal

İYİ PartiVan belediye başkan adayları 

Van Büyükşehir Belediyesi: Serkan Saygın

Bahçesaray : Cevdet Görünüş

Başkale: Şermin Bozkurt

Çaldıran: Harun Bayrak

Edremit: Nedim Polat

Gevaş: Selahattin Nergis

Gürpınar: Çetin Melat

İpekyolu: Abdullah Akbaş

Muradiye: Zafer Çelik

Tuşba: Ejder Koç

HDPVan belediye başkan adayları 

Van Büyükşehir Belediyesi: Bedia Özgökçe Ertan

Bahçesaray: Mehmet Garip Aykut

Başkale: Erkan Acar

Çaldıran: Leyla Atsak

Çatak: Murat Bozdemir

Edremit: Gülcan Kaçmaz Sayyiğit

Erciş: Yıldız Çetin

Gevaş: Veysi Şeker

Gürpınar: Rojbin Akdağ

İpekyolu: Azim Yacan

Muradiye: Yılmaz Şalan

Özalp: Yakup Almaç

Saray: Caziye Duman

Tuşba: Yılmaz Berki

Saadet Partisi Van belediye başkan adayları

Van Büyükşehir Belediyesi: Fethullah Erbaş

Bahçesaray: Hasan Birgül

Başkale: İrfan İlhan

Çaldıran: Mehmet Akif Taşkıran

Çatak: Abdüssamet Keskin

Edremit: İdris Aksona

Erciş: Murat Demir

Gevaş: Kemal Kuşci

Gürpınar: Mehmet Engin Güngör

İpekyolu: Asena Türkoğlu Ateş

Muradiye: Nafiz Keramettin Mehmetağaoğlu

Özalp: Nihat Güler

Saray: Mehmet Bildirici

Tuşba: Tarık Cerlet

Van 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Bekir Kaya % 53.1

AK Parti adayı Osman Nuri Gülaçar % 41.

SP adayı Fethullah Erbaş % 1.3

Bahçesaray 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 53

AK Parti % 31

SP % 11

Başkale 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 90

AK Parti % 7

Çaldıran 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 58

AK Parti % 37

BDP % 1

Çatak 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 67

AK Parti % 29

SP % 1

Edremit 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 50

AK Parti % 41

SP % 2

Erciş 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 49

AK Parti % 42

DP % 2

Gevaş 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti % 47

BDP % 47

SP % 2

Özalp 2014 yerel seçim sonuçları

BDP % 71

AK Parti % 25

Van 24 Haziran 2018 seçim sonuçları

HDP % 59.40 milletvekili sayısı 5

AK Parti % 31.73 milletvekili sayısı 3

MHP % 3.07

CHP % 2.59

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 17:20
  1. Aydın
  2. Van ipekyolu yerel seçim sonuçları 2019
  3. van ipekyolu belediye başkanı
  4. van belediyesi hangi parti
  5. van seçim sonuçları
  6. ipekyolu yerel seçim sonuçları 2019
  7. ipekyolu 2019 yerel seçim sonuçları
  8. 2019 yerel seçim sonuçları ipekyolu
  9. ipekyolu cumhur ittifakı oy oranı
  10. ipekyolu hdp oy oranı
  11. ipekyolu millet ittifakı oy oranı
  12. ipekyolu ak parti oy oranı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayserispor’da Asamoah sakatlandı
    1. Kayserispor’da Asamoah sakatlandı
    2. Almanya’da Türk kökenli siyasetçi SPD..
    3. Yenişehir yerel seçim 2019 sonuçları |..
    4. Patenle kayan gencin ayağı otobüsün..
    5. İspanyol aşırı sağına karşı..
    6. Kayapınar yerel seçi sonuçları 2019 |..
    7. Tuzla’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
    8. Balıkesirli gençler plajları yaza..
    9. Çorum’da 397 bin 233 seçmen oy..
    10. Ali Koç: "Önce ben elimi taşın altına..
    11. KKTC'de korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı
    12. Bağlar yerel seçi sonuçları 2019..
    13. KONUTDER, Elmas’la yola devam edecek
    14. AK Parti'nin Bağcılar mitingi
    15. Idai Kasırgası'nda ağır bilanço: 746..
    16. Basketbolda maçın ardından
    17. Hakkari'de 25 kilo eroin ele geçirildi
    18. Nakliye komisyoncusu, tartıştığı..
    19. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan..
    20. YTB destekli "Köprü Akademi" Projesi
    21. Kayıp market işletmecisi ormanda ölü..
    22. Yüksekova’da mezra yoluna çığ düştü
    23. Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisine..
    24. Türkiye sandık başına gidiyor
    25. Ordu Valisi'nden 'terör saldırısı'..
    26. Vali aracını durdurup yoldaki..
    27. 45 günlük Zeynep bebek zatürreden öldü
    28. Seçim yasakları başladı
    29. Sarıçam yerel seçim sonuçları 2019 |..
    30. Futbol: Hazırlık maçı
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    İmamoğlu darbe başarısız olunca kahrolmuş
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'