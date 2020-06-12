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Kültür - Sanat

İpekyolu Belediyesinden “karantina” konulu skeç yarışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle evde vakit geçiren vatandaşlara yönelik “karantina” konulu skeç yarışması düzenleyecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:35:48 -
İpekyolu Belediyesinden “karantina” konulu skeç yarışması

Van’ın İpekyolu Belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle evde vakit geçiren vatandaşlara yönelik “karantina” konulu skeç yarışması düzenleyecek.


İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek skeç yarışmasında; korona virüsü salgını kapsamında evde vakit geçirilirken yaşanılan komik hikayeler, kişilerin kültür ve sanata yönlendirilmesi, kişilerin tiyatro yeteneklerinin keşfedilmesi ve sanatsal olarak sosyal mesaj verilmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, “Yarışma ile ilgili olarak içerik; sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe ve maske olacak. Genel katılım şartları da; Van ilinde ikamet ediyor olmak, yaş sınırlaması bulunmamaktadır. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2020 günü olan yarışma için videolar [email protected] adresine mail olarak gönderilecek. Seçilecek video ise İpekyolu Belediyesinin resmi Instagram hesabı olan instagram.com/ipekyolubeltr adresinden yayımlanacaktır. Video süresi en az 3, en fazla 7 dakika olacak olan yarışmada ise sürpriz hediyeler verilecek” denildi.

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