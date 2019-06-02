İpek Soylu'dan Tayland'da tekler şampiyonluğu
- Milli tenisçi, finalde Çinli rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı02 Haziran 2019 Pazar 10:55
İSTANBUL (AA) - Milli tenisçi İpek Soylu, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Tayland'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.
Tayland'ın Nonthaburi kentinde düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü sert kort turnuvasının tekler finalinde İpek Soylu, Çinli Yue Yuan ile karşı karşıya geldi.
İpek Soylu, müsabakadan 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılarak teklerde şampiyonluğa ulaştı.
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