İPad almak için böbreğini satan genç yatalak kaldı

Çin’de 2011'de İPad2 almak için böbreğini satan 17 yaşındaki Wang Shangkun dünya gündemine oturmuştu. Shangkun, maddi yetersizlikten dolayı İPad2 almak için bir böbreğini internet üzerinden 3 bin 200 dolara satmıştı.

Shangkun, ardından Çin medyasına yaptığı açıklamada Hunan eyaletinde sağ böbreğini aldırmak için yasa dışı bir ameliyat geçirdiğini ve ameliyatın yerel bir hastanede çalışan iki doktorca gerçekleştirildiğini belirtmişti. Shangkun, ameliyatın ardından aldığı para ile bir iPad2 ve bir iPhone 4 telefon satın almıştı. Yeni cihazları ile eve döndüğünde durumdan şüphelenerek Shangkun’a telefon ve tableti nasıl aldığını itiraf ettiren anne Shangkun, “Oğlum eve bir tablet ve telefonla dönünce ona paranın nerden geldiğini sordum. En sonunda dayanamadı her şeyi anlattı ve böbreğini sattığını söyledi. Bunu söylediği an dünyamız başımıza yıkıldı” ifadelerini kullanmıştı.

Yasa dışı organ ticaretinin ayrıntılarının ortaya çıkması ile 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan 5’i kasıtlı yaralama ve organ ticareti ile suçlanırken, suçlananlar arasında cerrah, komisyoncu, ameliyathaneyi kiralayan kişi ve çevrimiçi sohbet aracılığı ile organ arayan kişiler yer aldı.

Şu anda 20’li yaşlarının ortasında olan Wang Shangkun’da ameliyatın sağlıksız koşullarda yapılması ve ameliyatın ardından yetersiz bakım sebebi ile organlarında enfeksiyon meydana gelmesi ile böbrek yetmezliği başladı. Durumunun giderek ağırlaşması neticesinde yatalak hale gelen Shangkun, her gün diyalize giriyor.

Mahkeme, yasa dışı organ ticaretine karışanların tutuklanmasından sonra Shangkun‘un ailesine 300 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi.