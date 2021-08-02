İP ve HDP isterse aday olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti ve MHP'lilere ağır hakaret!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yandaş Sözcü'den Ruhat Mengi'nin sorularını cevapladı.

Sesini çıkaran herkesi partiden kovduğu halde utanmadan demokrasi edebiyatı yapan Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nı anti demokratik olmakla suçladı. Ayrıca Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP'lilere ağır hakaret ederek hadsiz ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Cumhur İttifakı'nın adayı belli; Erdoğan. AK Parti ve MHP milletvekillerinin tamamı koşulsuz ona uyacaklardır. Çünkü kendi akıllarını kullanma ve olayları sorgulama gibi bir güçleri yok." dedi.

"Bizde ise demokrasi var, yani biz cumhurbaşkanı adayı belirlenecekse önce ittifak olarak bir araya gelmek ve oturup konuşmak zorundayız." diyen Kılıçdaroğlu, aday olabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Millet İttifakı derse ki “Siz aday olun”, kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev cumhurbaşkanlığı ve onurlu görevin çok ötesinde Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek kişi olacak. Hem parlamentodaki ittifaka güven verecek, hem size oy vermeyen vatandaşların da kucaklandığını görecek. Bunu yapmak zorundayız. Bu aşamada tartışmayı kişiler bazına indirgemek doğru değil. Biz önce cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı, “nitelikleri” ne olmalı, onu tartışmalıyız."