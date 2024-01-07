İP seçmenine zillet kancası

Sebahattin Ayan İstanbul

Manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz diyerek şer ittifakına kapıları kapatan ve 81 ilde kendi adayları ile yarışacaklarını ilan eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in restinden sonra etekleri tutuşan zillet paydaşları seçim ayarlı çok kirli bir operasyonu devreye soktu. Kayıp para iddiaları, taciz-tecavüz dedikoduları ve peşi sıra gelen istifalarla İp Lideri Akşener’e diz çöktüremeyen ve seçime sayılı günler kala İyi Parti oylarından umudu kesen CHP ve avaneleri şimdi de parti tabanına göz dikti. Üst aklın yönlendirmesiyle bir araya gelen ve Meral Akşener’in masaya dönmeyeceğini anlayan düşman kardeşler, İyi Parti’nin milliyetçi tabanını ırkçı, kafatasçı, yabancı düşmanı ve vesayet kırıntısı Ümit Özdağ’ın Zafer Partisi’ne kaydırma operasyonunu başlattı. İyi Parti’yi bölmeye ve milliyetçi seçmeni Zafer Partisi bünyesinde toplamaya yönelik seçim ayarlı operasyonu gazetemize değerlendiren STK temsilcileri ve yazarlar “Bu kumpas ülkücülerden dönmeli” görüşünde birleşti.

İYİ Parti defterini kapattılar

İP’e yönelik sandık ayarlı operasyonu gazetemize değerlendiren Bağımsız Ülkücüler Platformu Kurucusu Adnan Baran şunları söyledi: “Zafer Partisi, İYİ Parti hepsi MHP’den ayrıldılar. Üst akıl kullanışlı eleman arar. Şimdi o manada Ümit Özdağ yaptıklarıyla, yabancı düşmanlığı söylemiyle Türkiye’deki birtakım kaos ve kriz çıkarma hamleleriyle onların gözüne girdi. İYİ Parti de zillet ittifakından ayrıldıktan onların gözden düştü. Haliyle bence üst akıl İYİ Parti defterlerini kapattı. Şimdi de milliyetçi tabanını Zafer Partisi’ne kanalize etmeye çalışıyor. Çünkü şu an Ümit Özdağ çok kullanışlı bir eleman. Her durum ve şartta onlara itaat ediyor. Haliyle onların İYİ Parti tabanını manipüle etme çabaları bizi şaşırtmadı. Ama ben bunu çok fazla tabanda bir karşılık bulacağını zannetmiyorum. İşte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde onların aldığı oylar, tepki oylarıydı. Ama yerel seçimler hiçbir zaman genel seçimler gibi olmuyor. Herkesin bir hesabı var bir de Allah’ın hesabı var derler ya. Biz Allah’ın hesabının bütün hesapları bozacağına inanıyoruz. Zaten İYİ Parti’nin içerisine o kadar çok eleman yerleştirildi ki. İşte geçmişte aynı operasyonu MHP’ye yapmışlardı. Şimdi o elemanlar vasıtasıyla bir algı çalışması yürütüyorlar. Ama ben o algı çalışmasının kendilerine çok ciddi manada tezahür edeceğini düşünmüyorum. Yani onlar işini yapıyorlar ama bu tabanda ne kadar karşılık bulur bekleyip göreceğiz. Çok fazla bir karşılık bulacağını zannetmiyorum.”

Taşıma suyla değirmen dönmez

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı ise, İP’in tabanını CHP ve ZP’ye kaydırma çabasının sonuç vermeyeceğini vurgulayark, şunları dile getirdi: “Politikacılar, siyasi partiler tabanlarını istedikleri gibi yönlendiremezler. Yerel seçimler için de genel seçimler için de durum böyle. İP tabanının CHP ve ZP’ye kayacağı ne malum? İP’in tabanı Cumhur İttifakı bileşenlerine de kayabilir, AK Parti veya MHP’ye gidebilir. Birileri suni gündemler oluşturarak siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar. Buradan netice alıp almayacakları tartışmalı. Yerel seçimlerde bazı yerlerde belki yüzde 1-2 gibi oranlar belirleyici olacak. Seçmeni tam olarak istediğiniz yere götüremezsiniz. İllaki seçmen kaçışıyla karşı karşıya kalacaksınız.İnsanlar, İstanbul ve Ankara’da yaşıyorlar. Yapılanı da yapılmayanı da görüyorlar. Neticede belediye hizmetlerine bakacaklar, algı oyunlarına değil. İmamoğlu ve Yavaş’ın puanları giderek düşüyor. Araştırmalar, anketler bu gerçeği ortaya koyuyorlar. Demek ki taşıma suyla değirmeni döndürmek mümkün değil. Nihayetinde suyun ne kadarının geleceği, ne kadar fire verileceği bilinmiyor. CHP ve ona yakın kesimler ‘Hilafet’ diye bağırıp duruyorlar. Galata Köprüsü’nde düzenlenen yürüyüşte açılan 1-2 pankartı dillerine doluyorlar. Orada hilafet isteyen yok. Açılan da hilafet değil, Kelime-i Tevhid bayrağı. Zaten Osmanlı’da da hilafet bayrağı yok. Tarih boyunca böyle bir bayrak olmadığı akademisyenlerce de belirtildi. Kaldı ki Mustafa Kemal tarafından ‘Hilafet Cumhuriyet’in uhdesindedir’ denildi. Mustafa Kemal tarafından Cumhuriyet ilan edilirken hilafet makamı kaldırılmadı. Bu makamı korumak hükümetin görevi olarak nitelendi. Ve akabinde 3 Mart 1924’te hilafet kaldırılınca yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Merak ediyorum, hilafetle kavgalı olanlar Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da mı kapatacak?”