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İP hayalini açıkladı "yüzde 62"

Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Genç seçmenlerin %62'si İYİ Parti'ye oy verecek” dedi.

06 Mayıs 2018 Pazar 17:16
İP hayalini açıkladı "yüzde 62"

İP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, partisinin destek oranlarını açıkladı. Televizyon kanallarında İP’nin seçim çalışmalarına ve mitinglerine yer verilmemesini eleştiren Çıray, anketlerde toplumun yüzde 70’inin İyi Parti’nin yükseldiği yorumunda bulunduğunu söyledi. Çıray, genç seçmenlerin ise yüzde 62’sinin İyi Parti’ye oy vereceğini savundu.

Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Çıray, “İYİ Parti Genel Başkanı Sn Meral Akşener Mersin'de muazzam bir miting yapıyor tv'lerde çıt yok. Ama AKP İstanbul İl Başkanlığı kongresi yorumlarla canlı yayınlarda. Buna rağmen anketlerde toplumun %70'i İYİ Parti yükseliyor diyor ve genç seçmenlerin %62'si İYİ Parti'ye oy verecek” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 17:16
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray
  4. seçim anketi

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