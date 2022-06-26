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Siyaset İP grubunda bir ülkücü yok muydu?
Siyaset

İP grubunda bir ülkücü yok muydu?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "İP grubunda bir ülkücü yok muydu?" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-06-26 10:46:00 -
İP grubunda bir ülkücü yok muydu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin'i kürsüye çıkartıp AK Parti hükümetine saldırttı. Aynı Nazmi Bilgin, daha önce sarf ettiği, “Başörtülülere ve sarkık bıyıklılara basın kartı verdirmem” sözleriyle biliniyordu. Ülkücü geçinen İYİ Parti'nin, ülkücülere karşı olan Bilgin'e bel bağlaması dikkatlerden kaçmadı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Bilgin ve İYİ Parti ilişkisine değinip, "İP grubunda bir ülkücü yok muydu?" diye sordu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

“Basın özgürlüğünü savunma” iddiası ile karşımıza çıkanlar..

Keşke basın özgürlüğüne gerçekten inansalar.

Ellerine güç geçtiğinde, basını susturan isimler olmasalar..

Tahminden bahsetmiyorum..

“Sizin elinize güç geçerse, böyle yaparsınız” iddiasında bulunmuyorum..

“Sizin elinizde güç olduğunda, bunu yaptınız” diyorum..

Ne mi yaptılar?

Ne yaptıklarını söylemeden önce..

Manşetimizde yer aldığı üzere, bunların eline güç olmadığında bile neler yaptığını kısaca özetleyelim..

Şu an CHP’nin elinde, merkezi yönetim anlamında bir güç var mı?

Yok..

İyi Parti’nin böyle bir gücü var mı?

Yok..

Ama bakıyorsunuz..

CHP’liler de.. İyi Partililer de.

Genel başkanları başta olmak üzere.

Genel başkan yardımcıları sıraya girmek üzere..

Kendilerine yönelik eleştirilere, hemen dava açıyorlar..

Küçücük bir eleştiride, istenilen ceza miktarı 4 ay hapisten başlıyor..

2 yıla kadar hatta 4 yıla kadar çıkıyor..

Yanlış okumuyorsunuz..

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Yorumlar

Musa

Ip de fetöculer ile kurulmuş pkk destek almış Mali Destek Amerikadan chp kiralık koyun vekil ile kurulmuş Türkiye batsında ne olursa olsun partisi ip. Gercek bir sagcı parti hdp masa altında konuşmaz . Bunlar Chp kadar yıkıcı bir partidir ip. Umulur ki haklı cıkmam secimleri bu 7 parti alırsa Türkiye bölünür caresiz veya Tunus gibi oluruz.

Mustafa

Fıkır özgürlüğü,düşünce özgürlüğü diye bağıranlar,kendilerini eleştirenlere onbinlerce dava açtılar.Hemde sosyal medyayı geriye doğru tarayarak 2-3 yıl öncesindeki yapılan yorum ve paylaşımlara dava açıyorlar.
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