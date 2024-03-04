  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li Ali Rıza Öztürk ile Mete Yarar canlı yayında birbirine girdi

4 Mart 2024: Günün Âyet ve Hadisi

4 Mart 1975: Bekir Hâki Yener'in vefatı (İstanbul Müftüsü)

Katil siyonistlere bir tek yaptırım yok! Rusya’ya ihracatta Türkiye sıkıntı yaşıyor

Katil sevici ateşkes çağrısı yapıyor! Beslemesi katliama devam ediyor

Bunağın yardımcısından beslemesine Gazze çağrısı

Tüm okullarda tatil süresi değişiyor! Türkiye'yi ve milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren kararlar

Eski ABD Başkanı Trump adım adım geliyor! Bir seçim daha... Yüzde 85 oranla lider

O şirket ilan etti! 10 milyarı dolar değerinde aldığı sertifika ile Türkiye'de bir ilki yaptı... Çok konuşulacak hamle

23 hastane iflas etti! 80 tane daha iflas geliyor... Milyonlarca Türk'ü tedirgin eden haber
Gündem İP, CHP kavgası sürüyor! Tartışmaya o da katıldı
Gündem

İP, CHP kavgası sürüyor! Tartışmaya o da katıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-04 11:25:00 -

Balıkesir Belediyesi başkan adaylığı konusunda CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan “Jest” tartışmasına CHP'nin Balıkesir adayı Ahmet Akın da katıldı. Akın, katıldığı televizyon programında “2019'da adaylıktan İYİ Parti'nin 'ittifakın devamı' için şart koşması nedeniyle çekildik” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Belediyesi başkan adaylığı konusunda İYİ Parti'den jest beklediklerini açıklamıştı. Konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sert açıklamalarda bulundu. "Ben CHP'nin jest isteme işlerinden bıktım, usandım." diyen Akşener, "Midem bulanıyor artık." ifadelerini kullandı.

 

O DA KATILDI

İki parti arasındaki tartışmaya CHP’nin Balıkesir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın da katıldı.

Akın, Halk Tv’de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programında, “2019'da adaylıktan İYİ Parti'nin 'ittifakın devamı' için şart koşması nedeniyle çekildik. Kamuoyu araştırmaları ve vatandaşın tepkisi kazanacağımızı işaret ediyordu, ancak Kemal Bey ve Meral Hanım "çekileceksiniz" deyince adaylıktan çekildik ve seçim kaybedildi. Olan Balıkesir'in 5 yılına oldu” diye konuştu.

İYİ Partili isim ortalığı karıştırdı! Canlı yayında sert tartışma
İYİ Partili isim ortalığı karıştırdı! Canlı yayında sert tartışma

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Partili isim ortalığı karıştırdı! Canlı yayında sert tartışma

CHP İYİ Parti'yi hançerlemeye devam ediyor! Bir darbe daha
CHP İYİ Parti'yi hançerlemeye devam ediyor! Bir darbe daha

Gündem

CHP İYİ Parti'yi hançerlemeye devam ediyor! Bir darbe daha

İYİ Parti’de skandal! Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!
İYİ Parti’de skandal! Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!

Gündem

İYİ Parti’de skandal! Konuşmasına izin verilmeyen Nesrin Ünal açılışı terk etti!

Akşener'e 'ithal üye' tepkisi! İYİ Partili başkan ve 250 kişi istifa etti
Akşener'e 'ithal üye' tepkisi! İYİ Partili başkan ve 250 kişi istifa etti

Siyaset

Akşener'e 'ithal üye' tepkisi! İYİ Partili başkan ve 250 kişi istifa etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23