İOS'da WhatsApp mesajları silinmiyor mu! Shitesh Sacha'nın açıklaması...

WhatsApp'ın "herkesten sil" özelliği sayesinde, karşı cihazdaki mesajların silinmesi oldukça pratik bir durum. Son iddialar ise İOS tarafından bu mesajların silinmediği yönünde. Peki ama gerçekten İOS'da mesajlar silinmiyor mu? Detaylar haberimizde...

WhatsApp'ın hayatımızı kolaylaştırdığı ve birçok kişi tarafından sevilerek kullanıldığı büyük bir gerçek. Bunun yanı sıra sürekli sorunlarla karşımıza çıkan WhatsApp, iOS cihazlarda WhatsApp uygulamasındaki herkesten sil özelliği, dosyaları silmiyor.

İOS ve Android cihazlar arasındaki dosya sistemleri farklı. İOS cihazlarda mesajlaşma uygulamalarında alınan medya dosyaları doğrudan ilgili yere iniyor.

Shitesh Sacha isimli güvenlik danışmanının açıklamasına göre, WhatsApp uygulaması Film Rulosu içerisindeki dosyaları silmek üzere kodlanmadığı için bu hata ile karşılaşan iOS kullanıcılarının şimdilik yapabilecekleri tek şey ayarlar üzerinden medya dosyalarının direkt indirilmesini engellemek olacak.

Sacha'nın WhatsApp üzerinde yaptığı çalışmalar ve şikayetler doğrultusunda aldığı mesaj; “Herkesten sil seçeneği mesajları silme garantisi vermektedir. Ancak medya dosyaları konusunda kalıcı olarak silme garantisi verilmemiştir. Bu özelliğin kesin çalışma garantisi sadece metinler için geçerlidir” oldu.