iOS kullanıcıları dikkat! Güvenlik açığı tespit edildi

Google, iOS işletim sisteminde kullanıcıların verilerini sızdıran önemli bir güvenlik açığı ortaya çıkardı. Google Zero Project ekibi bünyesinde çalışmalarını sürdüren siber güvenlik uzmanı Ian Beer, iPhone'lardaki AirDrop hizmetinin çalışmasını sağlayan AWDL isimli bir bileşende tespit edilen bu güvenlik açığının, kullanıcıların önemli verilerine erişimi mümkün kıldığını belirtti.

2020'nin başından beri bu güvenlik açığı üzerine çalıştığını dile getiren Beer, iPhone kullanıcılarının bu güvenlik açığından henüz etkilenmediğini söyledi.

Ayrıca Ian Beer, söz konusu güvenlik açığı ile ilgili teknoloji devi Apple'ın bilgilendirildiğini kaydetti.