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iOS güncellemesini alamayacak cihazlar hangileri? iOS 13.1 güncellemesini alamayan cihazlar

iOS 13.1 güncellemesinin bu akşam itibariyle yayınlanmasının ardından hangi cihazların güncellemeyi alamayacağı merak konusu oldu. iPhone cihazı kullanıcıları bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, iOS güncellemesini alamayacak cihazlar hangileri? İşteiOS 13.1 güncellemesini alamayan cihazlar...

24 Eylül 2019 Salı 20:44
iOS güncellemesini alamayacak cihazlar hangileri? iOS 13.1 güncellemesini alamayan cihazlar

iOS 13.1 güncellemesinin bu akşam itibariyle yayınlanmasının ardından hangi cihazların güncellemeyi alamayacağı merak konusu oldu. iPhone cihazı kullanıcıları bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, iOS güncellemesini alamayacak cihazlar hangileri? İşte iOS 13.1 güncellemesini alamayan cihazlar...

iOS güncellemesini alamayacak cihazlar hangileri?

iPhone 6 ve daha eski iPhone modelleri, iOS 13 güncellemesinde olmadığı gibi yeni güncellemeyi de almayacak.

iOS 13.1 yayınlandı mı? Apple iOS 13.1 yayınlanma saati

iOS 13.1 güncellemesini hangi cihazlar alacak? İOS güncellemesini alan cihazlar

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 20:44
  1. iOS güncellemesini alamayacak cihazlar
  2. iOS güncellemesini alamayacak cihazlar hangileri?
  3. iOS 13.1 güncellemesini alamayacak cihazlar hangileri?
  4. iOS 13.1 güncellemesini alamayacak cihazlar
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  19. iPhone 8 plus güncelleme alacak mı
  20. iPhone 7 plus güncelleme alacak mı
  21. iPhone x güncelleme alacak mı
  22. iPhone 5 güncelleme alacak mı
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