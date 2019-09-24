iOS güncellemesini alamayacak cihazlar hangileri? iOS 13.1 güncellemesini alamayan cihazlar

iOS 13.1 güncellemesinin bu akşam itibariyle yayınlanmasının ardından hangi cihazların güncellemeyi alamayacağı merak konusu oldu. iPhone cihazı kullanıcıları bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, iOS güncellemesini alamayacak cihazlar hangileri? İşte iOS 13.1 güncellemesini alamayan cihazlar...

iOS güncellemesini alamayacak cihazlar hangileri?

iPhone 6 ve daha eski iPhone modelleri, iOS 13 güncellemesinde olmadığı gibi yeni güncellemeyi de almayacak.

iOS 13.1 yayınlandı mı? Apple iOS 13.1 yayınlanma saati

iOS 13.1 güncellemesini hangi cihazlar alacak? İOS güncellemesini alan cihazlar