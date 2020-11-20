iOS 14.2.1 güncellemesi yayınlandı! İşte yenilikler

Apple, iOS 14.2.1 güncellemesini tüm kullanıcılar için yayınladı. Yeni güncelleme ile birlikte iPhone cihazlarda yaşanan birçok sorun ortadan kaldırıldı.

iOS 14.2.1 güncellemesi ile iPhone 12 Mini'de yaşanan ekran kilitlenmesi sorunu çözüldü. Çözüme kavuşturulan sorunlardan biri de iPhone cihazlarda MMS mesajlarının teslim edilememesi sorunu oldu.

iOS güncellemesi nasıl indirilir?

Ana ekrandan Ayarlar'a girdikten sonra Genel'e tıklayın. Yazılım Güncellemesi'ni seçin. İndir ve yükle seçeneğine tıklayın. İstenmesi durumunda şifrenizi girin. Koşulları kabul edin ve indirmeyi onaylayın. İndirme otomatik olarak başlayacaktır.