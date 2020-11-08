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Teknoloji iOS 14.2 yayınlandı: İşte gelen yenilikler
Teknoloji

iOS 14.2 yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Apple, iOS 14.2, iPadOS 14.2, watchOS 7.1 ve tvOS 14.2 güncellemelerini yayınladı. İşte gelen yenilikler...

Yeniakit Publisher
2020-11-08 05:32:00 -
iOS 14.2 yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Apple, yeni iOS 14.2, iPadOS 14.2, watchOS 7.1 ve tvOS 14.2 güncelleştirmelerini yayınladı. iOS 14.2 güncellemesiyle cihazlara daha kapsamlı seçenekler, daha fazla yiyecek ve nesne içeren emojiler ve bazı güvenlik düzeltmeleri eklendi.

Yeni sürümde iPhone ve iPad cihazlara arka planda gerçekleştirilecek şarkı tanıma özelliği için yeni bir Shazam işlevi, 8 yeni duvar kağıdı seçeneği ve yeni emojiler de eklendi. Ayrıca Home uygulamasında da bazı ufak değişiklikler yapıldı.

Apple Maps'e yeni özellikler eklendi. Bunlarla birlikte ses tanıma uyarıları ve carkey gibi destekler de geldi.

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