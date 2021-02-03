İOKBS bursu yattı mı? Şubat ayı burs ücreti kartlara ne zaman yatar?

Bursluluk ücreti ayın kaçında yatar? 2021 İOKBS Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye’de her yıl düzenlenen bir sınavdır. Sınavı kazanan adaylar burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır. DPY-İOKBS-PYBS Burs Miktarı öğrencilerin hesabına aktarılır ve böylece başarılı öğrencilere eğitim hayatlarında destek olunur.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine verilen İOKBS bursu ücretinin yatıp yamadığı araştırılıyor. 5 Eylül'de gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül 2020 tarihinde açıklandı. İOKBS bursu almaya hak kazanan öğrencilere burs ücretleri yatırılmakta.

Milli Eğitim Bakanlığınn yayımladığı kılavuzda konu ile ilgili şu açıklamaya yer verildi: "Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir" bilgisi verildi.

İOKBS bursu yattı mı? İOKBS burs ücreti ne zaman yatar?

İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmekte. İOKBS burs miktarının 2021 yılının ilk altı ayı 340 TL, ikinci 6 ayında 370 TL civarında. Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay yapılıyor. Genel anlamda ödemeler yaklaşık 10 gün gecikmeli olabiliyor. İOKBS bursu almaya hak kazanan öğrencilerin 2021 Şubat ayı İOKBS burs ücreti yattı. 2021 yılında Ocak-Haziran aylarındaki aylık burs ücreti 329,91 TL olarak yatmıştı.