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Eğitim İOKBS 2021 bursluluk başvuru kılavuzu
Eğitim

İOKBS 2021 bursluluk başvuru kılavuzu

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) başvuruları MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla duyuruldu. Adaylar İOKBS 2021 bursluluk başvuru kılavuzuna göre başvurularını gerçekleştirecek. İşte İOKBS 2021 bursluluk başvuru kılavuzu detayları...

Yeniakit Publisher
2021-02-03 23:29:00 -
İOKBS 2021 bursluluk başvuru kılavuzu

İlk ve Ortaöğretim bursluluk başvuru kılavuzu yayımlandı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)'nın 2021 yılında yapılacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul 5-6-7-8, lise hazırlık sınıfı ile 9-10-11 sınıfında eğitim gören öğrencilere, İOKBS kapsamında düzenli burs veriyor.

İOKBS 2021 bursluluk başvuru kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk başvuru kılavuzunu yayımladı. Bursluluk sınavı için başvurular 8 ila 26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. Sınav 25 Nisan'da yapılacak. Sonuçlar ise 18 Haziran'da açıklanacak.

İOKBS 2021 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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