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Dünya IOC Başkanı Bach'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı
Dünya

IOC Başkanı Bach'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı

Yeniakit Publisher
2023-09-19 23:59:00 - 2023-09-20 00:00:47
IOC Başkanı Bach'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulundaki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bach'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM 78. Genel Kurulundaki konuşması sonrasında tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada, "IOC Başkanı Bach ayrıca, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a uluslararası spor çalışmalarına ve dünya sporuna verdiği destek için teşekkürlerini iletti." ifadelerine yer verildi.

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