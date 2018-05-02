Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı

Çerkezköy ilçesinde inşaat firmasında işçi olarak çalışan Armağan Kuru (32), kablo ile kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:34
İntiharını sosyal medyadan canlı yayınladı

Çerkezköy'de bir inşaat firmasında işçi olarak çalışan ve bir süre önce eşinden boşanan 1 çocuk babası Armağan Kuru, bugün bir süre eski eşi ve çocuğuyla görüştü. Akşam saatlerinde bir arkadaşının işyerine uğrayıp kablo alan Kuru, ardından yalnız yaşadığı evine gitti. Kuru, cep telefonu ile Facebook hesabından canlı yayın yaparken, helallik isteyerek, doğalgaz borusuna kablo ile kendisine astı. Bu sırada canlı yayını gören ve intiharı saniye saniye izleyen arkadaşlarından biri durumu polise bildirip, hemen Kuru'nun evine koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, apartman yöneticisinden alınan yedek anahtarla eve giren sağlık ve polis ekipleri Kuru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı Güray Ateş'in ilk incelemesinin ardından Kuru'nun cesedi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, Kuru'nun intiharı sırasında canlı yayın yaptığı cep telefonuna el koyup incelemeye aldı.

'KATİLLERİM EN SEVDİĞİM İNSANLAR'

Kuru'nun intiharından önce sosyal medya hesabından, "İçim insan mezarlığı en çok da ben ölmüşüm kuklacı. Adım başı mezar taşım var. Katillerim en sevdiğim insanlar" ve "Her şeyin bir bedeli var!!! Yaptıklarınız da yapamadıklarınız da" şeklinde paylaşımlar yaptığı görüldü.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:34
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hükümet'ten 4 partili ittifaka ilk yorum
    1. Hükümet'ten 4 partili ittifaka ilk yorum
    2. Nefesler tutuldu! Avrupa Ligi'nde..
    3. Erdoğan: Kanal İstanbul projesinde..
    4. Bakan Eroğlu: Kurdukları ittifak..
    5. İnşaat kazısında öyle bir şey buldular..
    6. WhatsApp’a iki bomba yenilik birden..
    7. Onbinlerce kişiyi dolandıran Tosun'u..
    8. Bakan Fakıbaba müjdeleri tek tek verdi!
    9. Erdoğan'dan "Kanal İstanbul" açıklaması
    10. Heyecanlandırdı: Seve seve dönerim
    11. İşte emekliye verilecek ikramiyenin..
    12. Borsa güne nasıl başladı?
    13. BDDK'dan yönetmelik değişikliği
    14. Niğde'de namaza 7 dakika kala camiye..
    15. 5 yıl önce 5 fideyle başladı şimdi 8..
    16. AK Parti'nin BBP kararı belli oldu!
    17. Asgari ücret 4 dolar oldu!
    18. Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson'ın yerine..
    19. Nagatomo imzayı atıyor
    20. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a teklif
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!