İntihar ettiği düşünülüyordu, öz kızının öldürdüğü ortaya çıktı

İzmir’in Buca ilçesinde, başından silahla vurulmuş halde bulunan ve intihar ettiği düşünülen iş adamının kızı tarafından öldürüldüğü ve intihar süsü verildiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Mart sabahı meydana geldi. Gayrimenkul işi ve otel işletmeciliği yapan iş adamı Zafer U. (44), eşi P.U. tarafından kafasına silahla ateş edilmiş ve ölü halde odasında bulundu ve durum daha sonra hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ilk incelemede kendisine ait silahla ateş edilmiş halde bulunan Zafer U.’nun intihar ettiğini düşündü.

Olayla ilgili Zafer U.’nun eşi P.U., kızı N.U. (16) ve İ.U.(18) ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadeleri alınan ailenin şüpheli davranışlarının ardından soruşturmayı yürüten İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın cinayet olma ihtimali üzerinde durdu.

Adli Tıp Kurumu raporunda cinayet şüphesi: Anne ve iki kız gözaltında

Zafer U.’nun cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araştırmalar sürerken İzmir Adli Tıp Kurumu uzmanları, Zafer U.’nun kafatasındaki mermi giriş açısından olayın cinayet olabileceğini ortaya çıkardı.

İzmir Adli Tıp Kurumundan ilgili raporun polislere ulaşması üzerine ekipler, çalışmaları aile üzerinde yoğunlaştırdı. Polis ekipleri anne ve iki kızını gözaltına alırken, öğrenci olduğu öğrenilen 16 yaşındaki N.U. sorgusunda babasını öldürdüğünü itiraf etti. Babasının kendisine kötü davrandığını, hakaret ettiğini ileri süren N.U, gece babasının tabancasını aldığını, koltukta uyuduğu sırada babasını başından vurduğunu, sonra da silahı eline tutuşturup intihar süsü verdiğini, sabah olunca da her şeyi annesine anlattığını söyledi.

Öte yandan anne P.U. gece silah sesini duymadığını, sabah kızı N.U.’nun cinayeti kendisine söylediğini; ancak kızının tutuklanmasından korktuğu için polise gerçeği söylemediğini belirtti.

Cezaevine gönderildi

Babasını öldürdüğünü itiraf eden N.U, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne P.U. ile ablası İ.U. ise konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.