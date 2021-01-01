İntibak zammından kimler faydalanacak? İntibak zammı için şartlar nelerdir?

Geçtiğimiz haftalarda 2000 yılından önce emekli olan kişiler için intibak düzenlemesine gidilmiş ve maaşları 300 TL’ye kadar zam yapılma kararı alınmıştı. Daha sonra bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması istenilmiş fakat reddedilmişti. 2000 yılı sonrasında emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi ancak meclise kanun teklifi sunulması ve onaylanması durumunda yasal olabilecek.

İntibak düzenlemesinin getirileri nelerdir?

2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapılması durumunda şu şekilde olacak;

-Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil minimum 2 bin 324 lira ödeme yapılacak.

-Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşında sağlık kesintisi yaşanmayacak.

-Ek ödeme oranı değiştirildiğinde, emekliler aylık net maaşının %8-10’u oranında para ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran %8 iken 255, %10 iken 382 liraya varan artış olacak.

-2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara 355 liraya varan zam yapılmış olacak.

Hükümetin üzerinde çalıştığı TES (Tamamlayıcı Emeklilik Sigortası) ile emeklilik yaşı 60 olarak kararlaştırıldı. Ancak bu sistemde emekli olmak için süre şartı aranmamaktadır. Çalışan kişi ödenmiş olan katkılar fon hesabında biriktiği için 60 yaşına geldiğinde emekli ikramiyesi almaya hak kazanmış olacak. Şimdiki sistemde ise çalışanların %66’sı kıdem tazminatı alamamaktadır.