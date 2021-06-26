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Gündem Interpol suç örgütü liderini yakalayarak Türkiye'ye teslim etti
Gündem

Interpol suç örgütü liderini yakalayarak Türkiye'ye teslim etti

Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bir kafeye yönelik silahlı saldırıya ilişkin aranan Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral, Interpol tarafından Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 18:32:00 -
Interpol suç örgütü liderini yakalayarak Türkiye'ye teslim etti

Beşiktaş'ta kafede 3 kişinin öldürüldüğü 3 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin aranan Sarallar suç örgütünün lideri Zafer Saral, Kuzey Makedonya'nda İnterpol tarafından yakalanarak Türkiye'ye teslim edildi.

Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafede 19 Temmuz 2016'da düzenlenen silahlı saldırıda Veysel Kadayıfçıoğlu, Tufan Gedik ve Yakup Oral ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Interpol yakaladı, Türkiye'ye iade etti

Saldırının Sarallar grubu tarafından gerçekleştirdiği belirlenmişti. Sarallar örgütünün lideri olduğu belirtilen Zafer Saral, Kuzey Makedonya'da yakalandı. Saral, İnterpol tarafından Türkiye'ye teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Zafer Saral, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Cihan Saral, Makedonya'da yakalanmıştı

Öte yandan polis, grup üyesi 9 kişiyi yakalamış ancak olayın faillerinden Zafer Saral ve Cihan Saral'ın yurtdışına kaçtığı anlaşılmıştı. İstanbul'daki operasyon sürerken polis, Cihan Saral da Mayıs ayında Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Cihan Saral tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

 

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