INTERPOL CHP'li vekil için Türkiye'ye mesaj gönderdi! Vergi kaçakçısı çıktı

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, 125 bin liralık vergi yükümlülüğünden kaçtığı tespit edildi. INTERPOL, CHP'li vekil hakkında Türkiye’ye mesaj gönderdi.

HDP'nin "1 değil, 1'den fazla bakanlık alabileceğini" öne süren CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım hakkında Interpol aracılığıyla Türkiye'ye mesaj gönderildi.

Vergi kaçakçısı olduğu ortaya çıktı

Bulgaristan İnterpol Biriminden Türkiye Europol-İnterpol Daire Başkanlığına gönderilen mesajda, diplomatik pasaportu bulunan Özkan Yalım ve eşi Ayşegül Yalım'ın sahibi olduğu EXPRESTRANS isimli şirketin 13 bin 28 Bulgar levası olan yaklaşık 124 bin 424 lira miktarındaki vergi yükümlülüğünden kaçındığı belirtildi.

Belçika'da da benzer durum yaşandı

Mesajda, bu yolsuzluğun Bulgaristan yetkili makamlarınca soruşturmaya konu olduğu belirtilerek adı geçen Özkan ve eşi Ayşegül Yalım'ın Türk vatandaşı olup olmadıklarının tespiti istendi. Mesajda EXPRESTRANS isimli şirketin Belçika'da da benzer işlemleri yürüttükleri bu konunda doğrulanmaya çalışıldığı belirtildi.

Gözaltına alındığı iddia edilmişti

Bulgaristan'ın Targovishte şehrinde kendisine ait bir arsayı 600 bin bulgar levası yani yaklaşık 300 bin euro karşılığında sattığı iddia edilen CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, satıştan elde edilen paranın bir kısmını yanına alarak Türkiye'ye özel aracıyla hareket ettiği sırada Hamzabeyli sınır kapısında Bulgar polisi tarafından durdurularak gözaltına alındığı iddia edilmişti. Özkan Yalım'ın diplomatik dokunulmazlığı sebebiyle Bulgar polisi tarafından üzerinde bulunan paraya el konularak ifadesi alındığı belirtilmişti.

"HDP'ye birden fazla bakanlık verilebilir"

Geçtiğimiz ay Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri hakkında konuşan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin 1 değil, 1'den fazla da bakanlık alabileceğini iddia ederek tepkilerin odağına oturmuştu.

Uşak Uğur TV'ye konuşan CHP'li Yalım, "HDP bir ittifak içerisinde olursa, veya kendisi tek başına yeterli oy alırsa, hükümeti kurma yetkisini alırsa bir değil, birden fazla bakanlığı olabilir." sözlerini sarf etmişti.

Kaynak: Sabah