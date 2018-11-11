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İnternetten yasa dışı bahse 33 gözaltı

Muğla merkezli 3 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 33 kişi gözaltına alınırken, 19 kişinin arandığı belirtildi. Şebeke üyelerinin banka işlemlerinde 5 milyon liralık hareket olduğu belirlendi.

11 Kasım 2018 Pazar 17:37
İnternetten yasa dışı bahse 33 gözaltı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Muğla İl Emniyeti Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla merkezli İzmir ve Denizli'de, internet üzerinden yasa dışı bahse yönelik geçen cuma günü operasyon yapıldı. 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 19 kişinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 100'ün üzerinde dijital materyal, 43 bin lira, 4 kurusıkı ve uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınanlar dışında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen toplam 26 kişiye ise 130 bin liralık para cezası kesildiği kaydedildi. Gözaltına alınanların sorgusunun sürdürüldüğü bildirildi.

Sistemi böyle kurmuşlar

Şüphelilerin internet üzerinden bahis oynanabilen siteler açtığı de ortaya çıkarıldı. Sitelerin yurt dışından hazır satın alınıp, yönetildiği belirlendi. Siteye girişlerin kullanıcı adı ve şifreyle yapıldığı, site içeriğinin giriş yapılmadığı sürece görülemediği saptandı. Site yöneticilerinin, müşterilerini referans yöntemiyle bulduğu, siteye bağlı çok sayıda yöneticinin müşteri portföyünü oluşturduğu kaydedildi. Para alışverişinin çoğunlukla elden, bir kısmının ise bankalarla internet üzerinden yapıldığının anlaşıldığı belirtildi. Nakit ödeme dışında veresiye ödemenin de yapıldığı ortaya çıkarıldı. Yasa dışı bahis yöneticilerinin kendilerinin ya da yakınlarının hesaplarını kullanmak yerine başkalarının banka hesaplarını ve banka kartlarını kullandıkları belirlendi. Sisteme para yatırmak isteyen kişinin, bağlı olduğu yöneticiye telefonla mesajla ya da anlık mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' ile benzeri uygulamalar üzerinden ulaşıp, oynamak istediği miktarı söylediği öğrenildi.

Cezası dikkat çekiyor

Öte yandan yasa dışı bahis oynatmanın 7258 sayılı kanuna aykırı olduğu ve 6 yıla kadar hapis cezası verildiği, 3 ya da daha fazla kişi tarafından sistem yönetiliyorsa örgütlü suç kapsamında cezanın arttığı belirtildi. Yasa dışı bahis oynamanın ise 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 'kumar oynamak' suçundan farklı olduğu, cezasının ise 5 ile 20 bin lira arasında olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 17:37
  1. Muğla
  2. İzmir
  3. Denizli
  4. İnternetten yasa dışı bahse 33 gözaltı
  5. Yasadışı bahis
  6. Yasa dışı bahis operasyonu
  7. Gözaltılar var

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