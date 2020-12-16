  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İnternetten tanıştığı kişiden sahte parayla cep telefonu alan zanlı yakalandı
Aktüel

İnternetten tanıştığı kişiden sahte parayla cep telefonu alan zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 11:11:13 -
İnternetten tanıştığı kişiden sahte parayla cep telefonu alan zanlı yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da internetten tanıştığı kişinin cep telefonunu sahte parayla alan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, internet üzerinden tanıştığı kişi tarafından sahte paralarla dolandırıldığını beyan eden İ.K'nin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İ.K, elindeki 1900 lira sahte parayı da polis ekiplerine teslim etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli A.A'nın adresine operasyon düzenlendi.

Evde yaptığı aramada suç unsuruna rastlamayan ekipler, "parada sahtecilik" suçundan zanlıyı gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya gündemini sarsacak skandalı açıkladılar! 'Prens Selman infaz timini gönderdi'
Dünya

Dünya gündemini sarsacak skandalı açıkladılar! 'Prens Selman infaz timini gönderdi'

Norveç'in köklü gazetelerinden Dagbladet, Suudi Arabistan'ın 2018 yılında muhalif İyad el-Bağdadi'yi öldürtmek için ülkeye infaz ekibi gönde..
Yazar İbrahim Çolak'ın intiharında derin 'FETÖ' izleri
Gündem

Yazar İbrahim Çolak'ın intiharında derin 'FETÖ' izleri

Yazar İbrahim Çolak hakkında 'taciz' iddialarını öne sürüp Çolak'ın intihar etmesinden sonra da söz konusu paylaşımları yaptığı twitter hesa..
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında Diyanet ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında Diyanet ve yılbaşı kutlamalarına ilişkin flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yan..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay