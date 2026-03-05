  • İSTANBUL
İnternetten tanışıp Nijerya'dan Aksaray'a gelin geldi: Karı-koca evde çeviri uygulamasıyla konuşuyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
İnternetten tanışıp Nijerya'dan Aksaray'a gelin geldi: Karı-koca evde çeviri uygulamasıyla konuşuyor

Sanal medyada başlayan tanışma, Aksaray’da mutlu bir evliliğe dönüştü. İlker İzgi ve Nijeryalı Khadija Yan çifti iletişimlerini dil çevirme uygulamaları sürdürüyor olmasına rağmen, evliliğini severek sürdürüyor.

Aksaray’da yaşayan elektronik eşya tamircisi İlker İzgi, 4 ay önce sanal medya üzerinden Nijerya’da yaşayan Khadija Yan ile tanıştı. Cep telefonlarındaki dil çevirme uygulamaları sayesinde iletişim kuran çift, kısa sürede birbirlerini çok sevdi ve 2 ay önce evlenmeye karar verdi.

Çift, daha sonra Aksaray’a dönerek burada yaşamlarını sürdürmeye devam etti. Evlendiği için mutlu olduğunu belirten Khadija Yan, ''Elhamdülillah iyi ki eşimle tanışmışım. Beni çok hoş karşıladılar. Türkiye'yi çok seviyorum. Eşimi de çok seviyorum” dedi.

ÇOK MUTLU BİR EVLİLİĞİMİZ VAR

Eşi Khadija Yan'a 'Hatice' diye hitap ettiğini belirten İlker İzgi ise Tanıştıktan sonra Nijerya’ya gitmeye karar verdim. 21 gün orada kaldım. Orada nikah yapıp evlendim. Sonra ise Aksaray’a geldik. Çok iyi bir evliliğimiz var. İkimiz de çok memnunuz. Nijerya halkı gerçekten çok sıcakkanlı ve iyi insanlar. Beni 21 gün gayet iyi ağırladılar. Son 1 hafta otel masraflarımı bile karşıladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Eşim orada daha önce 3 yıl öğretmenlik yapmış. Allah’ım herkese huzur ve mutluluk versin" dedi.

 

