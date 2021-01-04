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Sağlık İnternetten tahlil MR sonucu öğren | E devlet MR sonucu nasıl öğrenilir?
Sağlık

İnternetten tahlil MR sonucu öğren | E devlet MR sonucu nasıl öğrenilir?

Kan tahlili sonuçları e devlet | Hastanede tahlil yaptıran vatandaşlar sonuçlarını internetten öğrenip öğrenemeyeceklerini merak ediyor. Peki, e devletten tahlil sonucu öğrenilebilir mi? | Koronavirüs test sonucu öğren | MR sonucu röntgen sonucu öğren | E devlet tahlil sonuçları görüntüle

Yeniakit Publisher
2021-01-04 00:13:00 -
İnternetten tahlil MR sonucu öğren | E devlet MR sonucu nasıl öğrenilir?

Devlet hastanelerinde tahlil yaptıran vatandaşlar sonuçlarını internetten öğrenip öğrenemeyeceklerini merak ediyor. Hastanede yaptırılan tahliller ile MR sonuçları E Nabız sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Ayrıca pek çok özel hastanenin de benzer uygulamaları bulunuyor. E devlet tahlil sonucu öğren

İnternetten tahlil MR sonucu öğren | E devlet MR sonucu nasıl öğrenilir?

E Nabız internet sitesi ya da uygulaması üzerinden tahlil ve radyolojik görüntülerinize ulaşabilirsiniz. Bunun için TC kimlik numaranız ve E Nabız şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Eğer E Nabız şifreniz yok ise sisteme E devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. E devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra dilerseniz E Nabız şifresi oluşturabilirsiniz. Arzu ederseniz de sisteme E devlet şifresiyle giriş sağlamaya devam edebilirsiniz.

TC kimlik numaranız ve E devlet şifrenizle sisteme giriş yaptığınızda sol bölümde bir menü olduğunu fark edeceksiniz. Menüde ziyaretlerim, reçetelerim, raporlarım, hastalıklarım, TAHLİLLERİM, RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLERİM seçenekleri bulunuyor.

Tahlil sonuçlarınıza ‘Tahlillerim’ seçeneğinden, MR ve röntgen sonuçlarınıza ‘Radyolojik Görüntülerim’ kısmından ulaşabilirsiniz.

Koronavirüs test sonuçlarına ise ‘Tahlillerim’ bölümünden ulaşmanız mümkün.

E NABIZ TAHLİL SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E Nabız sistemi üzerinden çocuklarınızın sağlık bilgilerine ulaşmanız gerekiyor. Ancak eşlerin öncelikle sırayla sisteme giriş yapıp onay vermeleri gerekiyor. Çocuklarım segmesinden evlatlarınızın tahlil sonuçlarına, aşı takvimine vs göz atabilirsiniz.

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