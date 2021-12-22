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Aktüel İnternetten sipariş ettiği içkiyle öldü
Aktüel

İnternetten sipariş ettiği içkiyle öldü

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde internetten sipariş ettiği sahte içkiyi içerek zehirlendiği öne sürülen Mustafa Ersöz (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 22:02:00 - 2021-12-22 22:04:40
İnternetten sipariş ettiği içkiyle öldü

Atça Mahallesin'de çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Mustafa Ersöz, iddiaya göre 4 gün önce internetten sipariş verdiği sahte içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Mustafa Ersöz, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ersöz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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