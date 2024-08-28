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Yerel İnternetten kiraladı gerçek başka çıktı!
Yerel

İnternetten kiraladı gerçek başka çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-08-28 16:47:34 - 2024-08-28 16:47:34

Fethiye'de 69 bin liraya 4 günlüğüne villa kiralayan Ali Oktay, villaya gelmesiyle hayatının şokunu yaşadı.

Ailesiyle birlikte Kocaeli’den Fethiye’ye giden Ali Oktay, Türkiye’nin en büyük tatil acenteleri arasında yer alan firmadan 4 gece için 69 bin liraya kiraladığı villada adeta hayatını şokunu yaşadı. Taşan fosseptik çukuru ve pislik içinde kalan villa ile karşılaşan ailenin tatili de zehir oldu. 2 kat ücret ödeyerek kiraladıkları başka villada konaklamak durumunda kaldıklarını söyleyen Oktay, "Çocuklarımız çok üzüldü. Hepimizin siniri bozuldu. 10 saat yoldan gittik ve eve girdiğimizde bambaşka bir şeyle karşılaştık" dedi.

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