İnternetten kiraladı gerçek başka çıktı!

Ailesiyle birlikte Kocaeli’den Fethiye’ye giden Ali Oktay, Türkiye’nin en büyük tatil acenteleri arasında yer alan firmadan 4 gece için 69 bin liraya kiraladığı villada adeta hayatını şokunu yaşadı. Taşan fosseptik çukuru ve pislik içinde kalan villa ile karşılaşan ailenin tatili de zehir oldu. 2 kat ücret ödeyerek kiraladıkları başka villada konaklamak durumunda kaldıklarını söyleyen Oktay, "Çocuklarımız çok üzüldü. Hepimizin siniri bozuldu. 10 saat yoldan gittik ve eve girdiğimizde bambaşka bir şeyle karşılaştık" dedi.