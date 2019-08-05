0553 313 94 23

İnternette indirme hızı yüzde 28,5 arttı

Dünyadaki ortalama genişbant indirme hızı geçen yıla göre yüzde 28,5 artış göstererek 59,45 megabite (Mbps) yükseldi. Dünya ortalamasıyla 1 GB büyüklüğündeki bir dosya 2 buçuk dakika içerisinde indirilebiliyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:07
İnternette indirme hızı yüzde 28,5 arttı

Dünyanın ortalama genişbant indirme hızı, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 artışla 59,45 Mbps'ye yükseldi.

Ülkelerin internet hızı ortalaması, her ay düzenli bir şekilde farklı ülkelerden yüz milyonlarca kullanıcının bağlantı özellikleri dikkate alınarak belirleniyor. Haziran ayının verilerine göre dünyanın ortalama internet indirme hızıyla 1 GB büyüklüğündeki bir veri 2 buçuk dakika içerisinde indirilebiliyor.

Genişbantta en hızlı Singapur, en yavaş Türkmenistan

Genişbant internet bağlantısında en hızlı üç ülke sırasıyla Singapur (195,88 Mbps), Hong Kong (173,54 Mbps) ve Güney Kore (144,99 Mbps) oldu. ABD 119,09 Mbps hızla listede 7. sırada yer alırken, Birleşik Krallık 61,02 Mbps'yle 41. sırada kendisine yer buldu.

Genişbant internette en düşük indirme hızının olduğu 3 ülke ise sırasıyla, Moritanya (3,47 Mbps), Yemen (3,15 Mbps) ve Türkmenistan (2,14 Mbps) oldu.

Mobil internette en hızlı Güney Kore, en yavaş Doğu Timor

Genişbant internetteki hız artışı, mobil indirme hızında da gözlemlendi. Geçen yılın haziran ayında 23.09 Mbps olan dünyanın ortalama mobil indirme hızı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,8 artış sağlayarak 27,44 Mbps'ye yükseldi.

Mobil internette en yüksek indirme hızına sahip ülkeler sırasıyla Güney Kore (90.06 Mbps), Norveç (64,80 Mbps) ve Kanada (63,63 Mbps) oldu. ABD 35,02 Mbps'yle listede 37. sırada yer alırken, Birleşik Krallık 30,97 Mbps ile 51. oldu.

En düşük mobil indirme hızı ise sırasıyla, Filistin (6,18 Mbps), Irak (5,50 Mbps) ve Doğu Timor'a (4,44 Mbps) ait.

Türkiye mobil internette ABD ve Birleşik Krallık'ı geride bıraktı

Türkiye'nin ortalama genişbant indirme hızı geçen yılın haziran ayında 16,73 Mbps iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 23,3 artış göstererek 20,64 Mbps'ye ulaştı. Bu hızla Türkiye, dünya internet hız sıralamasında 100. sırada yer aldı. Türkiye'nin ortalama genişbant indirme hızı ile 1 GB boyutundaki bir dosyayı indirmek 6 dakika 56 saniye sürüyor.

Mobil internet alanında ciddi yatırımlar yapan Türkiye'nin mobil indirme hızı ise geçen yıla ait verilere göre yüzde 5 artarak 35,21 Mbps'ye yükseldi. ABD ve Birleşik Krallık gibi ülkeleri ortalama mobil internet hızıyla geride bırakan Türkiye, bu alanda dünyada 36. oldu.

Uzmanlar, Türkiye'nin hem genişbant hem de mobil internette dünya standartlarında ilerlemesi için altyapı çalışmalarını hızlandırması gerektiğini savunuyor.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, mayıs ayında yaptığı açıklamada, 2025 yılında 50 milyar cihazın internete bağlanacağını ve bunun internet altyapısıyla ilgili kapasite ihtiyacı doğuracağını belirterek, "Akıllı şehir, akıllı ulaşım dediğimizde bunların hepsi aslında dönüyor dolaşıyor çok temel bir yere geliyor: fiber altyapı. Bizim ülke olarak iyi bir 5G şebekesini oluşturmak için fiber altyapısını tamamlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu’da hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek
    1. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
    2. Yurt içi piyasalar enflasyon verisine..
    3. Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in..
    4. GÜNCELLEME - Mısır'da 4 araç yandı:..
    5. Keşmir'de neler oluyor? Hindistan'dan..
    6. Samanyolu Galaksisi'nin 3 boyutlu..
    7. Yangında can pazarı
    8. Rusya’da protestolar devam ediyor,..
    9. İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var
    10. Temmuz’da faizsiz sistemle alınan..
    11. Dünya çekirdeği 2,5 milyar yıldır..
    12. 29. Hayrabolu Ayçiçeği Festivali..
    13. Birinci nakil dönemi sonunda..
    14. Rize’deki selde kaybolan Hüseyin..
    15. Ağır metallerden oluşan bir öte..
    16. LGS nakil sonuçları açıklandı!
    17. (Özel) Karaköy’de camide uzanma..
    18. (Özel) Karaköy’de camide uyuyan..
    19. Doğal navigasyonlu "insansız..
    20. İnternette indirme hızı yüzde 28,5 arttı
    21. Hayvan pazarında durgunluk yaşanıyor
    22. Yakup Gör kimdir? Yakup Gör milli..
    23. Liselere yerleştirmede birinci nakil..
    24. Turgutlulu çocuklar “Masal Bostanı”..
    25. Husilerden Suudi Arabistan'ın..
    26. 10 bin atık plastik şişe kapağından..
    27. Facebook Suudi hükümetiyle bağlantısı..
    28. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    29. (Özel) Cumhurbaşkanı’ndan Bursa’nın..
    30. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere..
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Bunu yapanın gözünün yaşına bakılmayacak
    Belediye AK Parti'ye geçince iş makinelerini geri istediler!
    Belediye AK Parti'ye geçince iş makinelerini geri istediler!