İnternette en çok yalan Türkiye’de

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Göksu, sosyal medya gündeminin sosyo-politik gerçeklikten soyutlanamayacağını belirtti. Günümüz koşullarında sosyal medyadaki eğilimlerin siyasetin dahi gündemini belirleyecek konuma erişmiş durumda olduğuna vurgu yapan Göksu, “Sosyal medyada farklı dönemlerde çeşitli suni gündemler oluşturulsa da, resmin bütününe bakıldığında, sosyal medyanın politika gündemiyle eşgüdüm halinde ilerlediği görülüyor” dedi.



‘Halksız iktidar’ olmanın peşindeler



“Günümüz dijital iletişim ortamında teknoloji şirketleri devletler gibi davranmaya başladılar” tespitini yapan Göksu, “Özellikle teknoloji şirketlerinin ‘halksız iktidar’ olmaya heveslendikleri görülüyor. Sosyal medya platformları ve yeni iletişim teknolojileri, demokrasiyi güçlendirmek bir yana, dijital faşizm örnekleri sergiliyorlar. Türkiye de dijital faşizm uygulamalarına maruz kalan ülkelerin başında geliyor” ifadelerini kullandı.



En çok dezenformasyona maruz kalan ülke Türkiye



“Siyaset ve sosyal medya ilişkisinde kullanıcılar psikolojik açıdan ‘yankı odası’ etkisine kapılmakta, kendi görüş ve düşüncelerini destekleyen hesapları ve kişileri takip ederek farklı fikirlere kendilerini kapatmaktalar. Böylece tek doğrunun yalnızca kendi görüşleri olduğunu zannediyorlar” diyen Oğuz Göksu, “Özellikle dijital dezenformasyon konusunda sosyal medya kullanıcıları çok dikkatli olmalı ve hakikatin eğilip bükülmesine asla izin vermemeli. Oxford tarafından 37 ülkede yapılan araştırmaya göre, dezenformasyon ve yanıltıcı haber konularında Türkiye yüzde 49 ile en çok dezenformasyona maruz kalınan ülke” şeklinde konuştu.